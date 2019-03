Kettenkamp. Die Grünen wollen Wildblumen an Wegerändern in Kettenkamp aussäen. Die Saatmischung unter dem Titel „Rettet die Bienen“ stellte Landratskandidatin Anna Kebschull in Kettenkamp vor.

Dies geht aus einer Presseerklärung hervor. Eine erste geeignete Fläche wollen sie demnach mit dem Bürgermeister Reinhard Wilke (CDU) aussuchen. Die Aussaat solle nach Ostern erfolgen.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen kritisierte in der Mitteilung, dass mit der Mehrheit von CDU/SPD im Kreistag nun erlaubt werde, Herbizide und Insektizide bis einen Meter an Gewässer auszuspritzen. „Da ist abzusehen, dass nicht nur Uferlebewesen, sondern auch Gewässer selbst zu Schaden kommen“, stellte Kebschull fest. Sinnvoll sei ein Abstand von zehn Metern.Landwirte sollten für den Ertragsverlust entschädigt werden.

In jährlichen Schulungen würden Landwirte darauf hingewiesen, wie Spritzmittel angewendet werden dürfen, berichtete Stephan Wernke. „Bei stürmischem Wetter hat kein Landwirt etwas auf dem Acker zu suchen“, so der Kettenkamper Landvolkvorsitzende. Wer das nicht beachte oder dicht am Gewässer in der Kurve spritze, schade der gesamten Landwirtschaft. Entschädigungen seien bisher nicht angeboten worden.

Mücke im Mäher

Kritik übte ein Besucher am Einsatz von Schlegelmähern der Samtgemeinde Bersenbrück. Bei einem Tempo von drei Stundenkilometern könne keine Mücke den Mähgang überleben, hieß es.

Sinnvoll sei das Schnittholz aus der Beschneidung von Straßenbäumen oder Büschen an öffentlichen Straße zu Wall- oder Benjeshecken aufzuschütten. Die Grünen wollen diese Anregung an die Samtgemeinde weitergeben und in einer Veranstaltung am 26. April ab 16 Uhr mit einem BUND-Experten im Heimathaus Ankum zur Sprache bringen.

Angesprochen wurde die Grünen-Kandidatin auf weitere Anliegen. So plädierte Klaus Schlüwe dafür, die Weiternutzung von Resthöfen für handwerkliche Anliegen zu erleichtern, indem beantragte Nutzungsänderungen zu Gewerbebetrieben schneller genehmigt werden, was bei Kebschull Zustimmung fand. „Wir wollen Handwerk und Gewerbe so unterstützen, auch um die Versiegelung weiterer Flächen zu vermeiden“, so die Landratskandidatin.

Zudem sprach Schlüwe den ÖPNV an. Für den Nordkreis seien schnelle Busverbindungen zwischen den einzelnen Gemeinden wichtig. „Unser Ziel ist ein Bürgerticket für 1 Euro, was mit Modellcharakter über 10 Jahre entwickelt werden kann“, erklärte Kebschull. Marvin Wilke von der Grünen Jugend favorisierte den Nulltarif, um Verwaltungsaufwand zu vermeiden.