Bersenbrück. Sie haben alle viel Alkohol getrunken – zu viel. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem ihnen klar wurde, dass sie Hilfe brauchen. Um abstinent zu bleiben, treffen sie sich seitdem regelmäßig beim Kreuzbund in Bersenbrück. Doch warum ist die Selbsthilfegruppe so wichtig?

Es ist 19.30 Uhr. Der große Raum im Haus des Kreuzbundes Bersenbrück ist gut gefüllt. Großgruppenleiter und Vorsitzender Josef Geers begrüßt alle und weist auf die nächsten Termine hin. Die Gruppe singt ein Geburtstagsständchen für ein Mitglied. Danach geht es in die Kleingruppen.

Eine von diesen Kleingruppen leitet Kerstin Schwietert. Sie ist 55 Jahre alt. 2002 wurden ihr das Beruhigungsmittel Lorazepam verschrieben. Schnell steigerte sie die Dosis und trank dazu noch Alkohol. Als sie 2006 einen Zusammenbruch erlitt, begab sie sich in die Entgiftung und eine Langzeittherapie. Danach kam sie zum Kreuzbund. Schon während der Therapie lernte sie die Selbsthilfegruppe kennen. "Die Chemie passte sofort", sagt sie. Zwar hatte sie nach eineinhalb Jahren einen Rückfall. Doch nach Entgiftung und Therapie kam sie zurück. "Ich wurde gut wieder aufgenommen", betont sie.

Der Kreuzbund Der Kreuzbund ist eine Selbsthilfegruppe für suchtkranke Menschen. Neben dem Kreuzbund gibt es beispielsweise auch das Blaue Kreuz, den Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe oder die Guttempler. Der Kreuzbund hat seinen Ursprung in der katholischen Kirche. Pfarrer Josef Neumann gründete den Verband 1896 in Aachen. Damals war die Hauptaufgabe, dem weit verbreiteten Elendsalkoholismus entgegen zu wirken. Bis in die 1960er Jahre war der Kreuzbund deshalb ein Abstinenzverband. Die Mitglieder lebten solidarisch-abstinent, meist ohne selbst suchtkrank zu sein. Im Jahr 1957 erkannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Alkoholabhängigkeit als Krankheit an. Das Bundessozialgericht zog 1968 nach. Betroffene hatten nun einen Anspruch, behandelt zu werden. In der Folge entwickelte sich der Kreuzbund vom Abstinenzverein zu einem Selbsthilfeverband für Suchtkranke und Angehörige, Suchtkranke übernahmen führende Funktionen im Verband.





Als Gruppenleiterin übernimmt Kerstin Schwietert die Gesprächsführung. Von der Gruppe ist sie in diese Aufgabe gewählt worden. Ihre Aufgabe ist es, die Mitglieder zu ermutigen, ihre Probleme anzusprechen. Wenn es nichts gibt, diskutieren sie andere Themen. Das könne Politik sein, aber auch alltägliche Themen, erklärt Schwietert.

Die Gruppe steht allen offen

An diesem Abend sind neben Kerstin Schwietert zwölf weitere Mitglieder aus unterschiedlichen Altersstufen. gekommen. Manche trinken schon seit Jahrzehnten keinen Alkohol mehr, bei anderen ist es noch nicht so lange her. Es sind aber nicht nur Alkoholkranke gekommen, sondern auch ihre Angehörigen. Die Gruppe steht allen offen.







Da niemand akut Gesprächsbedarf hat, startet Kerstin Schwietert mit der Geschichte "Der Tempel der 1000 Spiegel": Ein Hund kommt in einen Raum mit 1000 Spiegeln. Er wird wütend, fletscht die Zähne und seine Spiegelbilder tun es ihm gleich. Der Hund rennt voller Panik aus dem Tempel und und glaubt nun daran, dass alle Hunde so wären. Ein anderer Hund geht in den Raum. Er sieht die Hunde und freut sich. Die Spiegelbilder erwidern diese Freude und verlässt mit einer positiven Einstellung den Raum.

Die Gruppenmitglieder diskutieren darüber. Es sei gut, positiv in die Welt hinauszugehen, sagen die einen. Andere beziehen die Geschichte auf die Gruppe. Sie seien dort auch freundlich aufgenommen worden und wollen dies nun zurückgeben. Es entsteht ein angeregtes Gespräch.

Ebenfalls in der Gruppe ist der 77-jährige Horst Thiele. Schon vor Jahrzehnten hat er aufgehört zu trinken und eine Langzeittherapie gemacht. Danach ging er in die Selbsthilfegruppe und das bis heute. Er sagt:

"Es zieht mich etwas dorthin."





Man könne über alles reden und es helfe, abstinent zu bleiben. Schon in der Therapie sei empfohlen worden, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Denn 87 Prozent derjenigen, die in eine Selbsthilfegruppe gehen, schaffen es, abstinent zu bleiben. Entsprechend haben nur 17 Prozent einen Rückfall und von diesen, schaffen es wiederum 77 Prozent sich wieder zu stabilisieren. Das besage die Statistik. Auch wenn jemand einen Rückfall hatte, werde er anschließend gut aufgenommen und wieder aufgebaut, sagt Thiele.

Das bestätigt Josef Geers (69). Auf Drängen seiner Familie machte er eine Therapie und ging anschließend in die Selbsthilfegruppe. Doch er erlitt einen Rückfall und versuchte "kontrolliert zu trinken". Nach vier Wochen sei er am selben Punkt gewesen wie zuvor, sagt er. Wieder wurde er abstinent und ist seit vielen Jahren beim Kreuzbund, mittlerweile als Großgruppenleiter.

Der Kreuzbund sei wie eine zweite Familie, sagt Kerstin Schwietert. Man finde viele gute Freunde, denn es gingen durch die Krankheit auch viele verloren. In der Ortsgruppe werden Fahrten und Feiern organisiert, so dass man sich nicht nur dienstags trifft.

Engagiert in der Prävention

Der Kreuzbund gibt den Betroffenen viel Halt und dieses Gefühl wollen Kerstin Schwietert, Josef Geers und Horst Thiele weitergeben. Während Geers vor allem als Vorsitzender aktiv ist, engagieren sich Schwietert und Thiele gemeinsam mit Wolfgang Lerch in der Prävention. Sie besuchen beispielsweise regelmäßig das Therapiezentrum Marienstift in Neuenkirchen-Vörden.

Sie stellen den Männern, die dort ihre unterschiedlichen Süchte bekämpfen, die Selbsthilfegruppe und die Arbeit vor. Obwohl manche anfangs skeptisch sind, weil der Kreuzbund vor allem eine Anlaufstelle für Alkoholkranke ist, sind die meisten am Ende vom Vortrag begeistert, erzählt Thiele. Außerdem stünde die Gruppe jedem offen, egal welche Sucht er habe.

Ob die Süchtigen am Ende zum Kreuzbund gehen oder eine andere Selbsthilfegruppe aufsuchen, ist bei diesen Besuchen gar nicht so entscheidend. Die Hauptsache sei, dass sie sich eine Gruppe suchen und das am besten in der Nähe, sagt Thiele.



Seit 30 Jahren ist der Kreuzbund Bersenbrück in wechselnden Teams in diesem Tätigkeitsfeld unterwegs. Schwietert und Thiele ist diese Arbeit sehr wichtig."Man kann den Leuten ein bisschen wiedergeben, was man selbst erfahren hat", betont Schwiertert.



Hilfe beim Kreuzbund Die Ortsgruppe des Kreuzbundes trifft sich jeden Dienstag um 19.30 Uhr, Ankumer Straße 10 in Bersenbrück. Hilfesuchende können ohne vorherige Anmeldung zu diesen Treffen kommen. Weitere Informationen erteilen auch Josef Geers (05466/763), Kerstin Schwietert (05435/2156) und Horst Thiele (05439/2145).