Rieste. Motiviert und kritisch zeigten sich die Mitglieder der SPD Rieste auf ihrer Jahreshauptversammlung am Alfsee.

"Das Rathaus in Rieste ist mittlerweile zum Zentrum der Macht geworden" gab Christian Scholüke in seinem Jahresbericht zu bedenken. Viele Ideen und Anträge würden in das Rathaus hineingegeben, heraus komme "danach jedoch wenig". Für viele Projekte in der Gemeinde sei Geld bereitgestellt worden, es fehle aber an vielen Stellen an der Umsetzung. Diese Bewertung zog sich wie ein roter Faden durch die Tagesordnung der Mitglieder des SPD-Ortsvereins Rieste auf ihrer Mitgliederversammlung im Hotel Piazza am Alfsee.

In die Kategorien "Top", "Flop" und "Ich weiß noch nicht, was es werden soll" ordnete Christian Scholüke die Themen seines Jahresberichts ein. Eine tolle Entwicklung habe die neue Kindertagesstätte an der Lindenallee genommen. Eben so sei die Kindertagesstätte St. Katharina sehr gelungen renoviert worden. In beiden Häusern seien die Krippenplätze vollständig ausgeschöpft. Bei den geplanten Bauprojekten im Ortskern bestünden zu einigen Baugrundstücken noch Fragen, ob und wann es denn vorangehe. Der Bau eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße mit 20 Wohneinheiten durch die Hasewohnbau GmbH nehme schon bald Fahrt auf, versicherte jedoch Samtgemeinde-Bürgermeister Horst Baier.

Offene Fragen bestünden nach wie vor zur hausärztlichen Versorgung in Rieste, dem Bau der neuen Sporthalle, zur Entwicklung von Angeboten zum Wohnen im Alter und zum Straßen- und Breitbandausbau. Gerade die Defizite in diesem Bereich würden mittlerweile einen Wettbewerbsnachteil zu anderen Gemeinden darstellen. Letztlich sei die provisorische Bushaltestelle im Bereich der Kindertagesstätte Lindenallee mindestens aus Sicherheitsgründen bedenklich, so der Vorsitzende.

"Wie soll es am Alfsee weitergehen?" Dieser Frage stellte sich unterdessen Anton Harms, der Geschäftsführer der Alfsee GmbH. Mit der Wahl des Themas Germanen und dem Bau des Germanenlandes sei seit 2016 eine hervorragende Entwicklung erreicht worden. Derzeit würden am Alfsee rund 330000 Übernachtungen pro Jahr gezählt, einen Umsatz von 4,5 Millionen Euro erreicht und 120 Mitarbeiter beschäftigt. Seit dem Jahr 2011 sein rund 13 Millionen Euro in die weitläufigen Anlage am Alfsee investiert worden. Er wünsche sich, so Harms, dass die Gemeinde sich stärker in die Pflege der Wege um den Alfsee einbringe und zudem die bauplanerischen Voraussetzungen für neue Angebote und Erweiterungen unterstütze. Ein einzigartiges Projekt für die Zukunft könnte aus seiner Sicht der Bau einer "Römerstadt" sein, so Anton Harms, der im April 2019 seinen aktiven Dienst beendet.

Die anschließenden Vorstandswahlen der Sozialdemokraten verliefen allesamt einstimmig. Christian Scholüke ist auch für die nächsten zwei Jahre der Vorsitzende des Ortsvereins. Seine Stellvertreter sind Detlef Burke und Wolfgang Hüdepohl, Kassierer bleibt auch künftig Felix Gieske-Wollerich. Schriftführer ist Jochen Prüfer, als Beisitzer fungieren Reinhold Börgerding und Detlef Kramer. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Sozialdemokratie wurden schließlich Detlef Burke und Robert Steinkamp geehrt. Thomas Klapka und Burkhard Lorenz, die nicht an der Versammlung teilnehmen konnten, sind ebenfalls seit 25 Jahren SPD-Mitglied.

Christian Scholüke appellierte an die Versammlung, dem gesellschaftlichen Trend "Politik ja, Partei nein!" entgegenzuwirken. Zudem würde sich der Ortsverein freuen, wenn noch mehr Frauen aktiv bei den Sozialdemokraten in Rieste mitmachen würden.