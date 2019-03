Rieste. Zuwachs hat die Arche Alfsee bekommen. Seit ein paar Tagen bereichern die acht Wochen alten Ferkel Mia und Moro den Haustierpark.

Siegbert Ehmann Wulf, der zusammen mit Ehefrau Beate Wulf den Tierschutzhof betreibt, hat kaum die Stalltür geöffnet, als die kleinen schwarzen Ferkel neugierig grunzend näherkommen. Die Transportbox steht noch mitten im Stall, damit die zwei es sich dort gemütlich machen können. Die Tiere stammen aus einem 12-köpfigen Wurf, der im „Tibetdorf“ Görlitzer Zoo auf die Welt kam. Die Betreiber der Arche machten sich am vergangenen Wochenende auf die lange Reise dorthin. Mit dem Erwerb der Ferkel wollen sie dazu beitragen, dass mit dem Meishan-Schwein, auch Chinesisches Maskenschwein genannt, nicht die nächste Haustierasse ausstirbt.





Offiziell ausgestorben

Das Meishan-Schwein ist mit rund 400 Jahren eine der ältesten Schweinerassen, die es heute noch gibt. Es gilt aber offiziell als ausgestorben, erklärt Siegbert Ehmann-Wulf. Das bedeutet, es sind nicht mehr genügend Tiere am Leben, um eine Weiterzucht zu gewährleisten. Darum bemüht man sich mancherorts um eine Rückzüchtung. So auch bei den Neuankömmlingen in der Arche. Während das Muttertier ein reinrassiges Meishan-Schwein ist, stammt der Eber in dritter Generation aus einer Rückzüchtung, die durch die Einkreuzung mit Wildschweinen entstand. Mit der siebten Generation habe man dann wieder ein originales Chinesisches Maskenschwein, berichtet der Arche-Leiter.





Eine kulturelle Aufgabe

In Rieste leben seit langem bereits drei ältere Tiere dieser Rasse. Der Eber ist jetzt 16 Jahre alt, erzählt Siegbert Ehmann-Wulf. Für alte Haustierrassen sieht er „nur dann eine Perspektive, wenn sie kulturell eine Aufgabe haben“. Mit den Wollschweinen habe man zum Beispiel früher gerodetes Land fruchtbar gemacht, weil die Tiere den Boden aufwühlen und Wurzeln und Kraut aus der Erde holen, erfahren wir. Es werde leider immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich aktiv für den Erhalt der Rassen einsetzen, sagt Siegbert Ehmann-Wulf. So gingen auch die Zahlen des großen Poitou-Esels zuletzt weltweit wieder zurück, bedauert er. Eine Rasse, die auch in der Arche Alfsee zu finden ist.

Zutrauliche Esel

Wir besuchen die Eselweiden im hinteren Teil des weitläufigen Geländes. Während die Riesenesel gehörig „Krach“ machen, öffnet Siegbert Ehmann-Wulf das gegenüberliegende Weidetor. Sofort umringt ihn eine Schar kleiner Esel. Neben den weißen Barock-Eseln gehören seit dem vergangenen Jahr einige sardische Esel zur Herde. Die kleinen Tiere mit ihren gedrehten Ohren und dem flauschigen Fell sind unglaublich zutraulich und genießen den Kontakt sichtlich. Sie lehnen sich bei den Besuchern an, beschnuppern vom Schuh bis zur Kapuze und lassen sich nur zu gerne streicheln.









„Aufwändig“ und „ideell“ sei die Arbeit für den Erhalt der alten Rassen, sagt Siegbert-Ehmann Wulf. Doch er hat immer noch „Spaß an der Sache“ und freut sich schon auf den Juni. Dann wollen die Wulfs ein weiteres Ferkelpärchen nach Rieste holen. Dieses Mal vom Archepark Lelkendorf in Mecklenburg-Vorpommern. Dann habe man „eine gute Genreserve“, um die Tiere zu mischen und längerfristig weiter zu züchten.



Weitere Informationen unter www.arche-alfsee.de