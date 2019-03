Bersenbrück. Mit einem Flyer in vier Sprachen weist die Samtgemeinde Bersenbrück auf ihr Beratungsangebot für ausländische Arbeitnehmer und Neubürger hin.

Die Samtgemeinde Bersenbrück ist mit ihrer vielfältigen Wirtschaft vom Agrarunternehmen bis zur Industrie lange schon Ziel zahlreicher Saisonarbeiter, von denen manche nach einiger Zeit sesshaft werden. Viele kommen aus Osteuropa und haben es aufgrund ihrer Sprache nicht leicht, mit Behörden, Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und anderen und öffentlichen Einrichtungen zurechtzukommen.



Hier bietet die Samtgemeinde Bersenbrück Hilfe und regelmäßige Sprechstunden an und verweist auf diese Angebote mit einem Flyer in Englisch, in Polnisch, Rumänisch und Bulgarisch. In allen vier Sprachen wird auf Sprechstunden verwiesen, die an jedem zweiten Dienstag im Monat stattfinden. Beraten wird über Sprachkurse, Berufe, Arbeit und Ausbildung, Schulen und Kitas, Gesundheit und soziale Angelegenheiten.

Die Sprechstunde findet von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr im Rathaus der Samtgemeinde Bersenbrück im Raum 304 statt. Termine könne auch individuell vereinbart werden. Jonas Olding, Fachkraft für Integration und Migration in der Samtgemeinde, steht mit Heba Najdi von der Maßarbeit und Tatsiana Wolf-Aliashkevich von der Caritas für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Die Flyer liegen in den Rathäusern und Gemeindebüros der Samtgemeinde aus. Zudem bittet die Verwaltung aufmerksame Nachbarn und Arbeitskollegen, ausländische Anwohner und Mitarbeiter auf das Beratungsangebot und auf die Flyer aufmerksam zu machen