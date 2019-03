Bersenbrück. Mit Heinz Pohlmann verliert der der Beratungs- und Erzeugerring Bersenbrück einen erfahrenen Ringleiter. Trotzdem blickt der Verein mit Zuversicht in die Zukunft: Je komplizierter Landwirtschaft wird, desto mehr ist seine Beraterkompetenz gefragt.

Seit 1985 arbeite Pohlmann für den Beratungs- und Erzeugerring, berichtet dessen Vorsitzender Bernward Abing in der Jahresversammlung in Bersenbrück. Er habe die den 1960-er Jahren gegründete Organisation entscheidend mit aufgebaut auf ihren jetzigen Stand. Sein Ausscheiden bedeute einen Umbruch. Markus Middendorf übernimmt seine Aufgabe.



Um kompetentes Personal aufzubauen, seien 2018 Arbeitsstunden angefallen, die nicht abgerechnet werden könnten. Trotz des leichten Minus bleibe es aber bei der Höhe der Beiträge, weil 2019 die Personalkosten wieder sinken würden.

Abing verabschiedete Pohlmann und bedankte sich bei Egon Mandrella, der für den Verein viele Fahrten organisiert hatte. Er dankte auch den Vereinssponsoren Volks- und Raiffeisenbank im Altkreis Bersenbrück, Volksbank Osnabrücker Nordland, Volksbank Bramgau und Firma Schaumann.

Geschäftsbericht: Die Zahl der Mitglieder steigt, bericht Frank Gösling als Geschäftsführer. Der Arbeitskreis Ferkelerzeugung solle mit dem Beratungsring Osnabrück zusammengelegt werden.

Der Ring berät auf vielen Feldern, nicht nur beim Ausfüllen von Förderanträgen, die komplizierter sein können als eine Steuererklärung. Viel Arbeit macht eine neue Düngerverordnung mit verschärften Bestimmungen. Sie soll verhindern, dass Nitrat aus Gülle und anderen Düngern vom Feld gespült wird und in die Gewässer gerät oer versickert und das Grundwasser verseucht.

Doch für die Landwirte bringt sie zusätzlich Arbeit mit sich. Künftig wird nämlich die zulässige Düngemenge nicht mehr nach der Gesamtfläche berechnet, die ein Betrieb bewirtschaftet. Vielmehr muss die Berechnung für jeden Ackerschlag vorgenommen werden und ein Düngeplan muss her.

Software für diese Aufgabe stand aber erst Anfang 2018 zur Verfügung. Seitdem machten die Berater 220 Bedarfsermittlungen und 330 Nährstoffvergleiche. 300 Flächenanträge kommen hinzu und vieles mehr. Die Zusammenarbeit und der Austausch mit dem Grünen Zentrum in Bersenbrück und der Bewilligungsstelle Osnabrück seien hilfreich gewesen, bedankte sich Gösling.

Wahlen: Für Kassenprüfer Jörg Stratmann-Grandtke rückt Henner Wierper nach, Jürgen Geers bleibt.

Vortrag: „Everbody´s Darling ist everybody´s Rindvieh“, hat der legendäre Politiker Franz-Josef Strauß einst gesagt. „Everybody´s Darling“ sollten die Landwirte auf keinen Fall versuchen zu sein, rät Professor Rainer Langosch. Er wuchs in Dinklage auf, lebt in Hamburg, arbeitet für die Andreas Hermes Akademie in Bonn und leitet den Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebensmittelwissenschaften der Hochschule Neubrandenburg.

Landwirtschaft, so Langosch, steckt im Zwiespalt. Auf der einen Seite müsse sie Produktion ohne Raubbau an Boden, Wasser und Luft betreiben. Auf der anderen Seite muss sie den technischen Fortschritt nutzen, um die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern und den Wunsch nach billigen Lebensmittelns zu befriedigen.

Langosch gab den Landwirten fünf Merksätze mit Rufzeichen mit auf den Weg: Stellen Sie die richtige Frage! Anerkennung nicht gegen die Gesellschaft, sondern mit ihr! Nutzen Sie die Digitalisierung – behalten Sie die Risiken im Blick! Verstehen Sie vernetzte Wertschöpfung als das neue Ackern! Und: Die Landwirtschaft hat großen Einfluss, nutzen Sie ihn!