Kettenkamp. Die Aro Artländer GmbH feiert 100-jähriges Bestehen. Der Hersteller für Daunenbetten und Matratzen mit Sitz in Kettenkamp fast nach Umsatzerfolgen in Japan und Korea den chinesischen Markt ins Auge.

Mit einer Exportquote von gut 60 Prozent und einem steigenden Umsatz blickt Geschäftsführer Karl Rosenstengel auf eine vielversprechende Zukunft seines Unternehmens. Bettwaren sind allerdings ein Low-Interest-Produkt: Der Markt ist durch geringes Verbraucherinteresse und viel Konkurrenz insgesamt schwierig. „Wir sind auch dadurch erfolgreich, dass wir für uns interessante Absatzmärkte in den Blick nehmen und da gewinnt China immer mehr an Bedeutung“, so Rosenstengel.



Für die Rohstoffe in die Ukraine und nach Sibirien

Gegründet 1919 in Osnabrück legte Großvater Aloys Rosenstengel einst den Grundstein für mittlerweile 100 Jahre Tradition und Erfahrung in der Produktion von Daunenbetten und Kissen. Nach der kriegsbedingten Zerstörung der Lagerhallen und Geschäftsgebäude 1944 begann der Neustart in zweiter Generation für Karl und Hilde Rosenstengel auf dem elterlichen Bauernhof in Kettenkamp. Das Familienunternehmen wuchs. Mit seinen Produkten ist Aro Artländer bereits in den 1970-er Jahren auf internationalen Messen vertreten. 1981 übernahm Karl Heinz Rosenstengel die Geschäftsleitung in dritter Generation mit Unterstützung der langjährigen Führungskräfte Franz Gosmann und Werner Vortmann.









Den Engpässen der Rohstoffbeschaffung an hochwertigen Gänsefedern begegnete das Unternehmen durch die Gründung von Tochterfirmen in Sibirien und in der Ukraine 1990/91. Die sammeln Daunen und Federn aus der Gänse- und Entenzucht. „Die hochwertigen Rohstoffe werden dann hier am Standort Kettenkamp aufbereitet. Das Endprodukt geht von hier aus auf den internationalen Markt“, erläutert Rosenstengel. Schon Mutter Hilde Rosenstengel legte besonderes Augenmerk auf den Absatzmarkt der Beneluxstaaten, wo Daunendecken eher unbekannt waren.

In den Fabrikhallen durchlaufen die Daunen technisch hochwertige Anlagen: vom Waschen und Sterilisieren geht es zur Sortierung und Trennung von Daunen und Federn in die Abfüllanlagen. Ergänzt wird die Bettwarenproduktion durch eine Baby-Abteilung, Schlafsack- und eine Matratzenproduktion.

Nachhaltigkeit, Tierwohl sowie die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe sind für die Unternehmensleitung wichtige Themen. Bald soll eine Mikro-Filtration das Waschwassers wiederverwendbar machen. Die Anlage verbessert die bereits vorhandene biologische Reinigung des Wassers.

Absatzerfolge in Fernost

Über die Jahrzehnte ist das gut 60 Mitarbeiter starke Unternehmen in einem schrumpfenden Markt größer geworden. Während der Heimtextilsektor in Deutschland schwächelte, konnte Aro Artländer im letzten Jahr einen Umsatzplus von 14 Prozent verzeichnen. „Unser Erfolg liegt nicht allein an der Produktqualität, sondern insbesondere auch daran, dass wir interessante Absatzmärkte ins Auge fassen“, sagt Rosenstengel. Absatzerfolge bringe etwa der rasch wachsende Japan-Vertrieb. Für den japanischen Markt produziert Aro besonders hochwertige Daunenbetten.

Großes Potenzial sieht der Geschäftsführer in China. Seit drei Jahren bemüht sich das Unternehmen verstärkt, dort im wachsenden Haustextil-Sektor Fuß zu fassen. „Deutsche Marken haben in China immer noch einen guten Ruf, Qualitätsprodukte made in Germany werden stark bevorzugt“, weiß der Diplom-Kaufmann.

Was die Zukunft von Aro Artländer betrifft legt Karl Rosenstengel nicht nur wirtschaftlich den Grundstein für eine erfolgreiche Weiterführung des Unternehmens. „Ich gebe mir größte Mühe, dass wir auch in fünf Jahren noch gewichtiger Gewerbesteuerzahler in Kettenkamp sind“, sagt er. Daher befasst er sich intensiv mit der Nachfolgelösung und hofft, dass es auch seine Söhne zu Federbetten und Kuschelkissen zieht.