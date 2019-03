Kettenkamp. Die Cäcilia-Chorgemeinschaft Eggermühlen/Kettenkamp will bei "Kettenkamp singt!" am 11. Mai mitmachen. Außerdem gestaltet sie die Osternacht in Kettenkamp und lädt anschließend zur Agape-Feier ein, hieß es in der Generalversammlung in Kettenkamp.

Berichte: Da Schriftführer und Kassierer jährlich zwischen den Orten wechseln, verlas Gertrud Küthe den Schriftführerbericht. Demanch hatte der Chor auf Veranstaltungen in der Pfarreiengemeinschaft gesungen, aber auch auf privaten Feiern zu familiären Anlässen von Chormitgliedern. Sie ereinnerte an das Pfarrfest in Kettenkamp, die Feier zum 80-jährigen Chorjubiläum der Eggermühler und den Auftritt auf dem Kettenkamper Neujahrsempfang. Auch die Fahrt zur Musikparade nach Oldenburg war bei den Teilnehmenden sehr gut angekommen.



Karl-Heinz Wegmann erläuterte, dass die Kasse Rendantin Annette Heuer geprüft habe. Auch die Chormitglieder Sabine Lienesch und Magda Hübener bescheinigten Wegmann eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Ehrungen: Reinhold Kortland zeichnete als Liedervater Cäcilia Eggermühlens Hubert Küthe für 60-jährige Mitgliedschaft aus. „Danke, dass Ihr mich die vielen Jahre getragen und ertragen habt“, schmunzelte Küthe. „Ich war der jüngste zwischen den alten Daddys und dachte nur: hier bleibe ich nicht lange“, erzählte und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Stegemann übergab dann Maria Hilker, Maria Frye und Elisabeth Koldeweihe Urkunden anlässlich ihrer Ehrenmitgliedschaft, die sie mit dem 75. Lebensjahr erreicht hatten. Für den Dirigenten Daniel Kortland gab es einen Gutschein, ebenso wie für Hubert Bruns, der nach langjähriger Zugehörigkeit den Chor vor kurzem verlassen hatte.

Termine: Die Chorgemeinschaft singt in der Osternacht in Kettenkamp und lädt anschließend zur Agape-Feier ein. Außerdem wurde entschieden, sich an der Kirmesveranstaltung „Kettenkamp singt“ am 11. Mai zu beteiligen. Weiterhin stehen die Fronleichnamsprozession in Kettenkamp, der Kirchenmusiktag in Rieste und der Volkstrauertag in Eggermühlen als Termine fest. Dazu kommen Goldhochzeiten und die musikalische Gestaltung einer Dekanatsmesse in Ankum. Abschließend lud Liedervater Klaus Stegemann dazu ein, sich schon einmal zum 100-jährigen Jubiläum des Chores Cäcilia Kettenkamp Gedanken zu machen, das 2021 ansteht.