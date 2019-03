Bersenbrück. Bis 2030 soll Bersenbrück um 1 500 Einwohner wachsen. Mit einem neuen Kindergarten, einem Ärztehaus, Neubaugebieten und Mietwohnungsbau will sich die CDU diesen Herausforderungen stellen.

Laut einer Pressemitteilung befasste sich die CDU-Stadtratsfraktion in einer Klausurtagung mit den Herausforderungen für Bersenbrück in den nächsten Jahren. Nach einer Prognose des Landkreises Osnabrück wird die Stadt bis 2030 um rund 1 500 Einwohner wachsen. Die CDU sehe als wichtige an, für die zusätzlichen Einwohner bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, teilt sie mit. Sie setze dabei auf private Investoren.



Zurzeit lägen Bauanfragen und Bauanträge für 80 Wohnungen im Innenstadtbereich vor. Es fehlten allerdings 70 Bauplätze für junge Familien, die Einfamilienhäuser bauen wollen. Die Stadt verhandle um Bauflächen. 50 Hektar landwirtschaftliche Flächen stünden ihr zum Tausch zur Verfügung. In den Grundstücksverhandlungen setze Bürgermeister Christian Klütsch auf den früheren Kämmerer. „Erfahrung und Fachwissen von Lothar Böse sind für mich unverzichtbar“, so Klütsch.

Während im November die Kindergärten in Bersenbrück noch 25 freie Plätze gemeldet haben, zeigt sich im Februar ein Fehlbedarf in ähnlicher Höhe. Die Stadt ist mit der katholischen Kirchengemeinde im Gespräch, um im leer stehenden Kindergartenaltbau „Zur Freude“ zwei provisorische Gruppen einzurichten.

Auf Dauer werde Bersenbrück wohl nicht am Bau eines weiteren Kindergartens vorbeikommen. Der Standort sei auch davon abhängig, wo Neubaugebiete entstünden.

Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung plane ein Investor auf der Fläche des jetzigen Baustoffhandels Bergmann die Errichtung eines Ärztezentrums. Die CDU werde diese Baupläne unterstützen. „Eine zügige Umsetzung ohne Zeitverzögerung ist notwendig, damit der Investor seine Pläne schnell umsetzen kann“, betont Bauausschussvorsitzender Rolf Gelinsky.

Spielplatz für "Woltruper Wiesen"

Der Baustoffhandel Bergmann werde aber nicht in Bersenbrück schließen. Er planen einen Neubau im Gewerbegebiet an der Umgehungsstraße.

Weiteres Thema der Klausurtagung waren Kinderspielplätze. Für das Baugebiet „Woltruper Wiesen“ solle eine städtische Fläche nördlich der Reithalle zu einem zentralen Spielplatz umgestaltet werden. In der Nähe des Amtsgerichtes neben der ehemaligen Jugendarrestanstalt solle ein Mehrgenerationen-Spielplatz für Kinder und Erwachsene entstehen. „Eltern und Großeltern können ihren Kindern und Enkeln beim Spielen zusehen, und sich auch selbst an Fitnessgeräten fit halten“, betonte Ausschussvorsitzende Heike Menslage. Am „Heinrich“-See gegenüber dem Kindergarten „Arche Noah“ solle ebenfalls ein Spielbereich für Kinder entstehen.

Die CDU-Fraktion bedanke sich bei Bürgermeister Christian Klütsch, seinem Vertreter Hans Koop und Verwaltungsleiter Phil Wesselkämper. Alle Gespräche mit Investoren, Bürgern und anderen Behörden würden von ihnen erledigt. Ihrem Einsatz sie es zu verdanken, dass Bersenbrück sich positiv weiterentwickelt und alle Zukunftsaufgaben bewältigt werden können.