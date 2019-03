Bersenbrück. Der Finanzausschuss der Samtgemeinde Bersenbrück hat die Landkreispläne für den neuen Werkverkehr zum Niedersachsenpark begrüßt. Entscheiden wollen die Samtgemeindepolitiker aber erst, wenn sie alle Fakten auf dem Tisch haben.

Kürzlich hatten Landkreis Osnabrück, seine Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wigos und die Niedersachsenpark GmbH Pläne für drei Buslinien zum interkommunalen Gewerbegebiet in Rieste angekündigt. Sie sollen aus Richtung Osnabrück, Bramsche und Quakenbrück Arbeitnehmer zum Job bringen.



Horst Baier, Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück und Kandidat für die Landratswahl im Mai, hatte sofort energisch protestiert. Die Pläne seien der Samtgemeinde nicht bekannt, die mit 85 000 Euro im Jahr ein Sechstel der Kosten übernehmen soll. Ohne finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde komme das Projekt nicht zustande, lautete die Antwort der Kreisverwaltung. Baier erwiderte, eine Beteiligung der Samtgemeinde sei denkbar, wenn die betroffenen Mitgliedsgemeinden es wünschten. Zu klären sei ferner eine Beteiligung sämtlicher Gemeinden auf der Strecke.

Der Plan sei eine seit Jahren geforderte arbeitsmarktpolitische Entscheidung, erläuterte Siegfried Averhage von der Wigos in einer Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde am Donnerstag in Bersenbrück. Die Arbeitsagentur Osnabrück begrüße sie. Ein erster Anlauf sei 2015 gescheitert, und im vergangenen Herbst habe er Baier in einer Aufsichtsratssitzung der Niedersachsenpark vom neuen Anlauf in Kenntnis gesetzt.

Averhage zufolge sei der Plan mit großen Unternehmen im Park abgestimmt und mit den Busunternehmen. Derzeit laufe eine Feinabstimmung über die zweite Anfahrt zum Park und mit den kleineren Betrieben. Im Niedersachsenpark sind derzeit etwa 2 500 Arbeitskräfte beschäftigt.

Mit den Kommunen entlang der Fahrstrecken habe es aber noch keine Abstimmung gegeben, erklärte er auf Nachfrage der Grünen Elisabeth Middelschulte. Bramsche habe schon vor Jahren eine Mitfinanzierung abgelehnt, die Samtgemeinde hingegen ihre Bereitschaft signalisiert zu zahlen.

Eigenes Projekt zurückgestellt

Auch gebe es keine verlässlichen Zahlen, wie viele Mitarbeiter aus welchen Gemeinden kämen, so Averhage auf eine Frage Franz Wiewels (SPD).

Für die CDU begrüßte Gerd Uphoff, dass die Fahrtzeiten auf den Bedarf der Unternehmen abgestimmt würden. Weil alle Fraktionen zuvor die Pläne begrüßt hätten, forderte er eine Grundsatzentscheidung dafür.

Das lehnten SPD, Grüne und Wählergemeinschaften aber als unnötig ab. „Ich kann keine Entscheidung über eine Ausgabe von jährlich 85 000 Euro treffen, ohne die Fakten zu kennen“, sagt Dirk Raming von der Wählergemeinschaft Ankum.

SPD-Fraktionssprecher Manfred Krusche begrüßt, „dass der Landkreis in die Hufe kommt“, sieht aber noch Klärungsbedarf. Zur Klärung offener Fragen und für eine Beratung in den Fraktionen bliebe noch Zeit, so Klaus Menke (UWG Ankum), obwohl die Busse baldmöglichst starten sollen.

Der Ausschuss folgte ihm und verwies das Thema in die Ratsfraktionen. Er stellte das Buslinienprojekt der Samtgemeinde zurück, die ebenfalls den Park anfahren will, zugleich aber auch Alfhausen mit dem Bahnhof Rieste verbinden.

Die eigene Niedersachsenpark-Linie habe die Samtgemeinde 2015 in Angriff genommen, weil damals der Landkreisplan aus Samtgemeindesicht unzureichend gewesen sei, sagte Bürgermeister Horst Baier. Anders als Averhage sieht er die Gemeinden an den Strecken immer noch finanziell in der Pflicht. Die Frage der Finanzierung sei noch nicht abschließend geklärt, sagte er.