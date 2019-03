Rieste. Events und Aktionen verkündete der Riester Kultur-Ausschuss am Donnerstagabend und die Jugendpflege stellte ihre Arbeit vor.

Eine überwiegend positive Bilanz zog Svenja Meier, die Leiterin des Jugendtreffs in der Gemeinde Rieste. Den Kidstreff montags 16 bis 18 Uhr im von-Pallandt-Haus besuchen zwischen zehn und 30 Kinder, je nach Angebot. "Das läuft sehr gut", stellte sie fest. Für den anschließenden Jugendtreff mit rund fünf Teilnehmern wünschte sie sich mehr Zuspruch. Sehr guten Zulauf hat dagegen der Nachtsport für Jugendliche ab 14 Jahren, der ein Mal monatlich freitags von 21 bis 0 Uhr in der Riester Turnhalle läuft. Hier werden neben Sportmöglichkeiten auch Spiele angeboten und manchmal Filme geschaut, berichtete Svenja Meier. Erfolgreich lief auch die Rosenmontagsfeier mit rund 60 Kindern auf Lage. Die Räumlichkeiten für den Jugendtreff im von-Pallandt-Haus "könnten größer sein", hieß es. Bezüglich der Reinigung und einer Schalldämmung sei man im Gespräch mit der Kirchengemeinde.

Demokratie leben

Das Projekt "Demokratie leben" - ein bundesweites Programm - stellte Jugendpfleger Maik Bienk vor. Die Samtgemeinde Bersenbrück habe für das laufende Jahr eine Förderzusage in Höhe von 94000 Euro erhalten. Das Projekt sei bis zum Jahr 2024 gesichert. Ausführendes Organ ist der Bersenbrücker Verein "Miteinander bunt". Ziel sei der Abbau von Vorurteilen und als Schwerpunkt, das Miteinander von Aussiedlern und Alteingesessenen zu fördern. Also "ein Projekt für die ganze Bevölkerung", so Maik Bienk. Ein Begleitausschuss und ein Jugendforum werde gebildet, um die Ideen umzusetzen. Zum Beispiel könne ein Verein für ein interkulturelles Fest einen Zuschuss beantragen, erklärte der Jugendpfleger. Eine "Demokratiekonferenz" am 29. April sei der Auftakt für verschiedene Begegnungsveranstaltungen.

Zuschüsse vergeben

Zuschüsse vergab der Ausschuss an sechs Vereine und Einrichtungen. 4250 Euro erhält der SC Rieste (für 18 Jugendmannschaften), der Alfsee-Tennisclub 750 Euro (37 Kinder), der Wasserskiclub Alfsee 500 Euro (34 Kinder) und der Schützenverein 250 Euro (12 Kinder). Für die Zeltlagerjugend (75 Teilnehmer in 2018) gab es 600 Euro Zuschuss. Alle Entscheidungen fielen einstimmig. Einzig der Zuschuss für die Renovierung der Kreuzkapelle auf Lage wurde kontrovers diskutiert. Bei zwei Enthaltungen wurde ein Kompromissvorschlag von Andrea Blanke (CDU) angenommen. Die Gemeinde übernimmt eine mögliche Deckungslücke bei den beantragten Zuschüssen anderer Einrichtungen, maximal jedoch 650 Euro, das wären zehn Prozent der Gesamtkosten.

Dorffest am Diekplatz

Auf mehrere Events und Aktionen dürfen sich die Riester Bürger freuen. Mit der Zeltlagerjugend nimmt erstmals eine Riester Gruppe an der 72-Stunden-Aktion des Bistums teil. Der Ehrenamtstag ist am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr im Weidehof. Zur Diekplatz-Einweihung gibt es am Sonntag, 28. April, ab 13 Uhr ein Dorffest. Die Arbeitsgruppe "Kurve", deren Aktivitäten Bürgermeister Sebastian Hüdepohl ausdrücklich lobte, sorgt für eine Bühne und ein umfangreiches Programm. Die Riester Gewerbegemeinschaft (Riege) lädt am 30. April zum Maibaumfest auf dem Diekplatz ein.