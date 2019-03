Ankum. Mit seinem Freund Helmut Buschmeyer aus Bad Iburg war Clemens Seelmeyer aus Ankum eine Woche im Senegal unterwegs. Sie unterstützen dort Hilfsprojekte der Osnabrücker Caritas-Gemeinschaftsstiftung.

Vor einigen Jahren ist Clemens Seelmeyer auf das Caritas-Hilfsprojekt aufmerksam geworden und fördert es seitdem über seine „Gertrud und Clemens Seelmeyer-Stiftung“. Mit Helmut Buschmeyer hatte der Ankumer "Unternehmer im Unruhestand“, wie er sich nennt, einen Partner an seiner Seite, der sich seit zehn Jahren in der Senegal-Hilfe engagiert und im westafrikanischen Staat kein Unbekannter ist. 2017 bereisten die beiden das Land schon einmal. Als Geschäftsführer des Caritas-Stiftungsfonds „Menschen in Not im Senegal“ half Buschmeyer drei Schulen einrichten, zwei Kindergärten und drei Sozialstationen. Jetzt ist ein Brunnenprojekt in Bambey geplant.

Außerdem gibt es 85 Patenschaften für Kinder. „Die Kosten für eine Patenschaft betragen lediglich zehn Euro im Monat. Mit dem Geld können Schulmaterial wie Hefte und Bücher aber auch Medikamente gekauft werden,“ berichtet Seelmeyer. Zusammen mit Buschmeyer möchte er in diesem Jahr die Zahl der Patenschaften auf 100 erhöhen. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Seelmeyer unter Telefon 0171 9918399 melden.



Im Senegal war das Duo, das sich aus dem Fußballsport kennt, Teil einer kleinen Delegation aus dem Osnabrücker Land. Als Dolmetscherin war Murielle Brunaux dabei, der Arzt Heiner Vallo aus Georgsmarienhütte nahm teil und Franz-Peter Heidenreich von der Deutschen Bundesumweltstiftung in Osnabrück. Mehrere Tage bereiste die Gruppe das 15 Millionen Einwohner zählende Land. Im „Deutschen Senegalhaus“ in Kaolack traf sie auf drei Abiturienten, die dank Caritas-Stiftungsstipendien ein Studium beginnen konnten.

Fair Trade mit Textiltaschen

Über Dolmetscherin Brunaux lernte die Reisegruppe einen jungen Familienvater kennen, der bunte Textiltaschen näht, um den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen. „Die bunten Taschen gefielen uns so gut, dass wir sofort 50 Stück gekauft haben und weitere in Auftrag gaben“, berichtet Seelmeyer. Die Taschen im Afrika-Stil sind im Ankumer Geschäft „Der gelbe Punkt“ in der Alte-Post-Passage für kleines Geld zu haben. „Mit dem Kauf sichert man das Einkommen der Schneiderfamilie im Senegal. Und der Umwelt bleiben Plastiktragetaschen erspart.“

Der Caritasverband für die Diözese Osnabrück hat Clemens Seelmeyer als Botschafter in den Stiftungsfonds „Menschen in Not im Senegal“ berufen. „Er setzt mit großem Engagement und hoher Identifikation für den Stiftungsfonds ein und es ihm ein wichtiges Anliegen, den Menschen im Senegal durch die vom Stiftungsfonds initiierten Projekte zu helfen“, teilt Caritasdirektor Günter Sandfort mit.

Für Buschmeyer ist sein Freund Seelmeyer "zu einer unverzichtbaren Hilfe geworden“. Der Ankumer Kaufmann erklärt seine Beweggründe mit einem chinesischen Sprichwort: „Willst du eine Stunde glücklich sein, mach ein Nickerchen. Willst du einen Tag lang glücklich sein, geh angeln. Willst du einen Monat lang glücklich sein, heirate. Willst du ein ganzes Jahr glücklich sein, erbe ein Vermögen. Willst du ein Leben lang glücklich sein, hilf anderen Menschen.“