Am 7. April ist wieder Krempelmarkt in Bersenbrück

Vorfreude auf den Frühling: Am 7. April ist wieder Krempelmarkt in Bersenbrück. Die Fördergemeinschaft Aktuelles Bersenbrück und die Firma Schöne erwarten als Veranstalter – je nach Wetterlage – mehrere Tausend Besucher. Foto: Thomas Oeverhaus

Bersenbrück. Wenn es Frühjahr wird in Bersenbrück, lockt der Krempelmarkt die Menschen an die frische Luft. Am 7. April öffnet die erste Freiluft-Veranstaltung in Bersenbrück ihre Tore. Um 10 Uhr beginnt der Markt, ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.