Altkreis Bersenbrück. Auf einer gemeinsamen Homepage präsentiert die Erlebnisregion Artland ihre besten Angebote und Touren für Urlauber und Tagestouristen. Am besten schon jetzt Ausflugsziele suchen und Radtouren für warme Tage planen, rät die Samtgemeinde Bersenbrück in einer Pressemitteilung.

Bald ist es wieder soweit, lange Sonnentage und warme Temperaturen locken ins Freie – Zeit für Ausflüge mit der Familie und Freunden. Dabei liegen Sehenswürdigkeiten vielfach quasi um die Ecke und sind mit Fahrrad oder E-Bike gut zu erreichen. Gut ausgebaute Wegenetze und regionale Gastronomie machten solche Ausflugstage zu unvergesslichen Erlebnissen, lädt die Samtgemeinde zum Erkunden des Altkreises ein.

Gemeinsame Homepage

Auf der gemeinsamen Homepage www.erlebnisregion-artland.de haben die Fachleute der Tourist Informationen aus den Samtgemeinden Bersenbrück, Fürstenau und Artland-Quakenbrück ihre besten Routen und Ausflugsziele zusammengestellt – 670 Quadratmeter Erlebnisregion pur. Rund 1000 Kilometer Rad- und Wanderwege laden zu Erholung und sportlichen Aktivitäten ein. Unterschiedliche Touren werden anschaulich in kurzen Worten und schönen Bildern dargestellt, ergänzt durch digitale Karten und GPX-Dateien zum Herunterladen.

Von Kulturschatz bis Ferienwohnung

Der Kulturschatz Artland sei hier ebenso zu finden wie die Angebote im Fursten Forest oder im Alfsee Ferien- und Erholungspark. Draisinenfahrten, Gästeführungen sowie kulturelle Veranstaltungen würden ebenfalls vorgestellt, heißt es in der Ankündigung. Unterkünfte von Camping über Ferienwohnung bis zum Hotel aus der gesamten Region seien auf der Homepage zu finden und auch alle Einkehrmöglichkeiten.

Vielfalt in Szene gesetzt

„Die neue Homepage bedient das zunehmend digitaler werdende Informationsverhalten der Gäste und ist uns gut gelungen“ so Ewald Beelmann, Wirtschaftsförderer und Chef der Tourist Information in der Samtgemeinde Bersenbrück. In enger Zusammenarbeit mit seinen Kollegen Thomas Wagener aus der Samtgemeinde Fürstenau und Peter Hohnhorst von der Wirtschaftsagentur Artland entstand das Konzept. Sandra Fenstermann von der Tourist Information der Samtgemeinde Fürstenau sowie ihre Kolleginnen Christiane Wurst aus Bersenbrück und Despina Rohdewald aus Quakenbrück waren eng in die Gestaltung und Umsetzung mit eingebunden. Unterstützt wurde das Projekt zudem vom Tourismusverband Osnabrücker Land (TOL). Sie alle sind überzeugt, dass die Artlandregion sich durch den gemeinsamen Internetauftritt noch besser in ihrer Vielfalt präsentieren kann.