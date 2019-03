Bersenbrück. Bahnt sich eine Lösung im Streit um den Werkverkehr zum Niedersachsenpark an? Aus Sicht Horst Baiers müssten alle Kommunen sich finanziell beteiligen, die von den neuen Buslinien profitieren.

Der Landkreis Osnabrück und seine Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wigos stellten kürzlich Pläne vor für drei Buslinien zum Großgewerbegebiet Niedersachsenpark in Rieste, aus Richtung Osnabrück über Wallenghorst und Engter, aus Bramsche und aus Quakenbrück über Bersenbrück. Die Samtgemeinde Bersenbrück soll ein Sechstel der Kosten übernehmen, 85.000 Euro im Jahr.











Das stürzt die Samtgemeinde Bersenbrück in ein Dilemma. Sie verfolgt seit Jahren eigene Pläne für eine Buslinie aus Bersenbrück über Alfhausen und Rieste, und zwar mit der ausdrücklichen Begründung, dass der Landkreis bislang „keinen Bedarf“ für solche Busverbindungen gesehen habe. Mittlerweile sind die Pläne spruchreif. Anders als die Landkreislinie soll diese Linie im Stundentakt fahren und den Bahnhof Rieste einbeziehen. Die Samtgemeinde verspricht sich davon eine verbesserte Anbindung Alfhausens an die Bahn und auch des Feriengebiets am Alfsee. Die Kosten belaufen sich laut Sitzungsvorlage auf knapp 75.000 Euro. Heute soll der Finanzausschuss in seiner Sitzung ab 17 Uhr im Bersenbrücker Rathaus eine Vorentscheidung treffen.

Samtgemeindebürgermeister Horst Baier hat die Landkreispläne zunächst abgelehnt, über die Samtgemeinde vorab nicht informiert gewesen sei. Nun erklärt er, eine Kostenbeteiligung sei denkbar, wenn die an der Strecke liegenden Gemeinden Bersenbrück, Gehrde, Alfhausen und Rieste sich ihrerseits beteiligen. Der Samtgemeinderat hatte nämlich im November 2017 einen Grundsatzbeschluss gefasst, demzufolge die Samtgemeinde von den Mitgliedsgemeinden gewünschte Buslinien mitfinanziert. Wenn eine Gemeinde betroffen ist, übernimmt sie ein Viertel der Kosten, bei mehreren die Hälfte.

Im Interesse der Gemeinden

Von diesem Beschluss profitiert jetzt die Gemeinde Alfhausen, die einen Zuschuss von knapp 6.000 Euro für eine von ihr gewünschte Buslinie zum Bramscher Bahnhof bekommen soll. 48.000 von 68.000 Euro Kosten dieser Linie trägt der Landkreis. Angesichts ihrer angespannten Haushaltslage habe die Gemeinde Alfhausen jetzt um einen Zuschuss zu ihrem Anteil gebeten, so Baier.

Ähnlich verhält es sich mit dem Beitrag der Gemeinde Ankum zur Schnellbuslinie Fürstenau-Bersenbrück. Die Samtgemeinde übernimmt mit 10.000 Euro die Hälfte, weil mehrere Gemeinden betroffen seien.

Wie Baier mitteilt, sei für ihn aber auch die Frage noch zu klären, warum die anderen Gemeinden und Städte, die an den geplanten Linien liegen, nämlich Quakenbrück, Bramsche, Wallenhorst und Osnabrück, bislang nicht auf eine finanzielle Unterstützung angesprochen worden seien.

Wenn Mitarbeiter aus dem Niedersachsenpark in diesen Orten wohnen, zahlten sie auch dort ihre Einkommenssteuer. Diese Gemeinden müssten im Sinne ihrer Bürger daher auch ein Interesse am ÖPNV haben.