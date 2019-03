Rieste/Leeds. Junge Leute aus unserer Region sind in aller Welt als Freiwilligendienstleistende unterwegs. Bei aller Verschiedenheit der Träger und der jeweiligen Anforderungen: Sie alle reizt es, neue Welten kennenzulernen. In unserer Reihe „E-Mail aus...“ berichten sie über ihre Erfahrungen. Heute schreibt Lydia Münstermann aus dem englischen Leeds.

"Statt der klassischen Postkarte schreibe ich eine Mail aus der “meistunterschätzten Stadt Englands”: Leeds. So beschreibt es mein Reiseführer, aber auch ich kann es nach den ersten Wochen hier bestätigen. Bevor ich über die Stadt erzähle, sollte ich mich erst einmal vorstellen. Ich bin Lydia Münstermann, 22 Jahre alt, und ich komme aus Rieste. Seit vier Semestern studiere ich Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften mit Journalistik und Politik im Nebenfach in Dortmund. Das ist auch der Grund, warum es mich nach Großbritannien verschlagen hat: Das Auslandssemester ist ein fester Bestandteil unseres Studiengangs.

Auch der bevorstehende Brexit konnte mich nicht davon abhalten, dies in England zu absolvieren, da mich das Land und die Mentalität schon sehr lange fasziniert. Durch das Erasmus-Stipendium ist die Partnerschaft zwischen den Universitäten allerdings auch noch bis 2020 vertraglich festgehalten, sodass ich keine ernsthaften Konsequenzen zu erwarten habe, falls die Briten die EU ohne einen Kompromiss verlassen.



Ich lebe hier in einem schönen Wohnheim in einem der klassischen roten Backsteinhäuser. Meine WG ist bunt zusammengewürfelt aus einer Kalifornierin, einer Kanadierin und einer Singapurerin. Allgemein wohnen sehr viele internationale Studierende in meinem Wohnheim, sodass man “echte” Yorkshiremen nur auf der Straße, in den Geschäften und an der Uni trifft. Die größte Umstellung hier ist der Uni-Alltag. Abgesehen davon, dass alle Seminare in alten, verwinkelten und trotzdem modernen Gebäuden stattfinden statt den aus Dortmund gewohnten Betonkästen, wird auch beim Lernen mehr Selbstständigkeit gefordert. In Deutschland dauern die meisten Kurse etwa 90 Minuten und finden einmal die Woche statt. Hier sind meine drei Module aufgeteilt in Seminare, Vorlesungen und Workshops, die mehrmals wöchentlich für nur 50 Minuten stattfinden.





Seminare und Volleyball

Einige dieser Seminare finden auch im sehr kleinen Kreis statt, sodass man mit nur acht oder neun Personen bei Tee oder Wasser im Büro des Dozenten über Shakespeare, Grimmsche Märchen oder griechische Dramen spricht. Viel Arbeit und Vorbereitung findet dann nebenher zuhause oder in der Bibliothek statt. Als Ausgleich sollte man auf jeden Fall die Angebote der “Societies” nutzen, die in so gut wie jedem Bereich Freizeitaktivitäten organisieren, egal ob man einfach nur Fußball spielen oder sich beim Quidditchtraining einmal wie Harry Potter fühlen möchte. Ich werde in den kommenden Monaten im zweiten Damenteam der Volleyballer mitspielen.

Die kurzen Vorlesungen und Seminare sorgen für viele Freizeiten, die man gut zur Erkundung der Stadt und der Gegend nutzen kann. Leeds hat als drittgrößte Stadt Englands einiges zu bieten: In der Innenstadt findet man viele Einkaufszentren, hübsche alte Häuser und den “Kirkgate Market”: eine riesige Markthalle mit Lebensmitteln und Waren aus aller Welt. Mit den zahlreichen Nationalparks gehört Yorkshire zu einer der schönsten Gegenden Englands, sodass auch bereits einige Wandertrips auf meiner To-Do-Liste stehen. Neben Fish and Chips muss man unbedingt die regionalen Yorkshire Pudding probiert haben. Ein Imbiss bietet hier sogar eine gefüllte Variante des Backwerks an, das eigentlich als Beilage verwendet wird.

Auch nachts gibt es in Leeds mit über 400 Pubs und Bars viel zu erleben. Statt Bier sollte man aber lieber die englischen Cidersorten probieren. Neben den großen Festivals wie dem “Live at Leeds”-Festival kann man hier auch an jedem Abend ein kleines Konzert finden.

Meine Zeit hier wird also definitiv nicht langweilig werden! Bis in fünf Monaten!

“Cheers”, wie man hier sagt – und viele Grüße aus England!