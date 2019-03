Kettenkamp. Tanja Kenkel hat vor kurzem ihre Hebammenpraxis in Kettenkamp eröffnet. Doch schon jetzt muss auch sie manchmal schwangeren Frauen absagen, weil sie ausgebucht ist. Denn auch im Nordkreis macht sich zunehmend der Hebammenmangel bemerkbar.

Seit elf Jahren ist Tanja Kenkel Hebamme. Sie träumte immer von einer eigenen Praxis, sobald sie und ihr Mann, ein gebürtiger Kettenkamper, bauen sollten. Außerdem wünschte sie sich, dann als Beleghebamme ins Ankumer Krankenhaus zu wechseln.

Beide Wünsche haben sich mittlerweile erfüllt. Mitte 2018 fing sie mit drei weiteren Kollegen in Ankum an, im Januar eröffnete sie ihre Praxis. Damit leitet sie nicht nur die Geburten, sondern kümmert sich sowohl um Vorbereitungskurse als auch die Betreuung im Wochenbett. "Das Drumherum hat mir gefehlt", sagt sie, denn im Angestelltenverhältnis sei es beispielsweise kaum möglich, Frauen vor und nach der Geburt zu begleiten.

Ein "Knochenjob"

Viele würde es jedoch abschrecken, als Beleghebamme zu arbeiten, denn sie sind dann selbstständig. Dazu gehören auch die teils sehr teuren Versicherungen. Allerdings bekomme man vom Spitzenverband einen Teil wieder, erklärt sie. Sie könne von ihrer Arbeit gut leben, aber es sei auch ein "Knochenjob".

Regelmäßig hat sie Schichten im Ankumer Krankenhaus, doch ihr bleibt genug Zeit, in ihrer Praxis Schwangere auf die Geburt vorzubereiten. Außerdem macht sie regelmäßig Hausbesuche bei den Müttern und Kindern. Jeder Frau stünde es nach der Geburt zu, dass eine Hebamme in den ersten zehn Tagen täglich und danach noch 16 Mal nach Hause kommt. Die 38-Jährige steht den Frauen dann mit Rat und Tat zur Seite und untersucht Mutter und Kind.

So erlebt sie alle Phasen einer Schwangerschaft mit. Allerdings betreut sie die Frauen in ihrer Praxis nicht zwangsläufig auch bei der Geburt. Zwar wünschten sich das viele, für die Mutter zweier Kinder wäre das aber schwer unter einen Hut zu bekommen, denn dann müsste sie 24 Stunden erreichbar sein. Deshalb sage sie immer zu den Müttern:

"Sie wollen lieber eine ausgeschlafene Hebamme."





So wie es jetzt läuft, macht Tanja Kenkel ihr Beruf viel Spaß. "So stelle ich mir Hebammenarbeit vor", sagt sie und sprudelt vor Ideen, welche Angebote sie in ihrer Praxis noch ergänzen könnte. "Das wünschte ich allen Hebammen, dass sie so arbeiten könnten", ergänzt sie.

Sie freut sich auch, dass die Ärzte im Umkreis sehr offen sind. Das sei leider nicht immer so, sagt Kenkel. Für sie ist eine gute Kooperation wichtig, denn manchmal helfe in der Schwangerschaft schon ein Gespräch, um Ängste und Sorgen zu nehmen.

Häufiger Schließung als Eröffnung

Doch nicht allen Hebammen macht ihr Beruf noch so viel Spaß wie Tanja Kenkel. Man liest häufiger von der Schließung einer Praxis als einer Eröffnung. Die Unzufriedenheit und der Druck, beispielsweise durch das Qualitätsmanagement, würden wachsen, erklärt Kenkel. Hinzu komme, dass vielen Hebammen auch die Anerkennung ihrer Arbeit zum Beispiel aus der Politik fehlt. Und so kommt es immer häufiger vor, dass es zu wenig Hebammen gibt.

Auch Tanja Kenkel musste schon Frauen ablehnen, denn sie kann sich nur um eine begrenzte Zahl von Schwangeren kümmern. "Der Hebammenmangel nimmt auch in der Region zu", sagt sie. Allerdings ginge es noch relativ gut. Besonders schwierig sei es, wenn sich Frauen erst sehr spät um eine Hebamme kümmern. Dann sei es fast aussichtslos, jemanden zu finden. Unter Umständen kommen die Frauen dann unvorbereitet zur Geburt und müssen im Wochenbett bei Problemen in die Kliniken fahren.

Tanja Kenkel macht sich Gedanken um die Geburtshilfe in der Zukunft. Sie frage sich manchmal, wie es ihrer Tochter möglicherweise in 30 Jahren ergeht, wenn sie im Kreißsaal liegt. Deshalb appelliert sie nicht nur an die Politik, sondern auch alle, sich für die Hebammen einzusetzen.