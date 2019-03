Neu gewählte und bestätigte Vorstandsmitglieder stellten sich gemeinsam mit Versammlungsleiterin Maren von der Heide, Bundestagsabgeordneten André Berghegger, Landtagsabgeordneten Christian Calderone und Landrat Michael Lübbersmann zum Foto . Foto: CDU

Kettenkamp. In einer Mitgliederversammlung in Kettenkamp ist Andreas Hettwer als Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp bestätigt worden. Mit einem gut aufgestellten Vorstand blicke der Gemeindeverband positiv auf die Europa- und Landratswahl am 26. Mai, heißt es in einer Mitteilung.