Lila Tulpen für die Frauen und das Hissen der Fahne zum Weltfrauentag vor dem Bersenbrücker Rathaus gab es dort schon am Dienstag vor dem 8. März. Foto: Samtgemeinde

Bersenbrück. Am kommenden Freitag erinnern Frauen in aller Welt am mittlerweile 108. Internationalen Frauentag an ihren Kampf für Gleichberechtigung. In Bersenbrück wurde ausnahmsweise schon gestern gefeiert, da am dienstäglichen Wochenmarkt mehr Frauen unterwegs waren.