Die Aufbereitung der Gülle zu Feststoff erleichtert den Transport, hemmt ihren Geruch und macht sie sogar zur Herstellung von Blumendünger interessant. Die Verfahren sind aber immer aufwendig und teuer, hieß es in Bersenbrück. Bild: Vorstellung eines Verfahrens in Merzen. Foto: Burkhard Dräger

Bersenbrück. Der Maschinenring und Betriebshilfsdienst Artland wird 50 Jahre alt. Gefeiert wird am 24. August im Forum der Firma Kotte in Rieste, hieß es in der Jahresmitgliederversammlung in Bersenbrück. Außerdem ging es um die Aufbereitung von Gülle und Gärresten aus Biogasanlagen für den Transport.