Bersenbrück/Ankum. Mit einer Bädergesellschaft könnte die Samtgemeinde Bersenbrück viel Geld sparen, auch beim Bau eines neuen Hallenbades in Ankum. Und sie könnte Gewinne ihrer Hase-Energie GmbH steuersparend in die Verlustabdeckung ihrer beiden Bäder in Ankum und Bersenbrück umleiten. Ende März entscheidet der Samtgemeinderat.

Pläne zur Gründung einer "Ankum Bersenbrücker Bäder GmbH" wurden im vergangenen November zum ersten Mal im Finanzausschuss der Samtgemeinde vorgestellt. Ausschuss und Samtgemeinderat stellten das Thema zurück, zur Beratung in den Fraktionen und zur Abstimmung der Konstruktion der Gesellschaft mit dem Finanzamt. Nun scheint die Klärung herbeigeführt und eine Konstruktion gefunden, die der Samtgemeinde viele finanzielle Vorteile verschaffen könnte, teilt ihr Bürgermeister Horst Baier mit.

Der Plan: Wenn der Samtgemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 27. März die Gründung beschließt, soll eine GmbH geschaffen werden, die zu 40 Prozent der Samtgemeinde und zu 60 Prozent ihrer Tochter Hase-Energie GmbH gehört, an der die Samtgemeinde die Mehrheit hält. Die neue Gesellschaft erhält einen Kapitalstock von einer Million Euro. Sie betreibt das Freibad in Bersenbrück und das Hallenbad beim Ankumer Schulzentrum, das aus den Siebzigerjahren stammt. „Es ist höchste Zeit, den Neubau in Angriff zu nehmen, da wir steigende Kinderzahlen haben und die bisherigen Kapazitäten für das Schulschwimmen und die Schwimmangebote im Kindergartenbereich nicht mehr ausreichen“, so Baier in seiner Pressemitteilung.

Laut der Pressemitteilung werde die Samtgemeindeverwaltung der Politik in Kürze einen Vergabevorschlag für einen Architekten machen. Das Auswahlverfahren sei mittlerweile abgeschlossen.

Auf einem Grundstück nicht weit von diesem Bad baut Ankum Bersenbrücker Bäder GmbH ein neues Hallenbad. Die finanziellen Mittel für den Neubau sollen über Fördermittel und Kredite vom Kapitalmarkt beschafft werden.

Die kaufmännischen Belange der Bädergesellschaft erledigt die Hase-Energie. Außerdem baut und betreibt sie ein Blockheizkraftwerk für das neue Hallenbad, das die Fernwärmeversorgung auf dem Kattenboll ergänzt.



Die Vorteile: Bislang gibt die Samtgemeinde knapp 600.000 Euro für ihre Bäder aus. Nur etwa 100.000 davon kommen durch Eintrittsgelder, Verpachtung eines Kiosk und sonstigen Gebühren wieder herein.

Die Hase-Energie hingen verzeichnet steigende Gewinne und muss künftig fast 50 Prozent Steuern auf diese Gewinne zahlen. Mit dem Blockheizkraft stellt sie einen so genannten steuerlichen Verbund mit der Bädergesellschaft her. Indem sie mit ihren Gewinnen Verluste der Bädergesellschaft abdeckt, spart sie Steuern.

Die Steuervorteile gehen aber noch weiter. Beim Bau des Hallenbades könnten der neuen Gesellschaft auch "die kompletten Mehrwertsteuern erstattet werden", so Baier. Der Bau des Hallenbades sei mit rund 6,6 Millionen Euro kalkuliert. Ohne Mehrwertsteuer sei er 600.000 Euro preiswerter. Auch bei den laufenden Betriebskosten könne die Mehrwertsteuer gespart werden.

Marketing und mehr Besucher: Mit dem Neubau des Hallenbades und der Bädergesellschaft soll laut Presseerklärung auch das Marketing verbessert werden. „Durch die Verbindung mit der Hase-Energie wird es möglich sein, den Bäderkunden interessante Angebote zu machen, wenn sie gleichzeitig Strom und Gas beziehen“, so Baier. Mit dem neuen Hallenbad und einem sanierten Freibad mit Kinderbecken erhofft sich Baier auch mehr Besucher für die Bäder. Gleichzeitig soll darüber nachgedacht werden, auch mehr Angebote für Gruppen und Gesundheitskurse zu machen. Dadurch könnten die Einnahmen verbessert werden.



„Die Gründung der Hase-Energie beginnt sich für die Samtgemeinde jetzt auch finanziell auszuzahlen. Die Gewinne können zur Entlastung von den Bäderkosten eingesetzt werden.Gleichzeitig erhalten wir eine klimaschonende Wärmeversorgung“, kommentiert Baier.