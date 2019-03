Ankum. Großes Interesse bestand an der Lesung von Maria Anna Leenen im Saal von Haus Kirchburg in Ankum. Auch der letzte Platz war besetzt, als sie ihr Buch „Ziegen wie du und ich“ vorstellte.

In drei Abschnitten, unterbrochen von kurzen Pausen, weckte sie die Neugierde der Zuhörer auf das ganze Buch. Sie begann dabei in ihrer Kinderzeit in der Stadt Osnabrück, wo sie schon ihre Affinität zu Tieren entdeckte. Immer schleppte sie irgendwelche „Viecher“ an, vom Wellensittich bis zur Maus.

Später dann zog sie aufs Land und lebte dort immer mit vielen Tieren und vielen Blessuren, wie sie sich erinnerte. Ihr abenteuerlustiger Hund „Fox“ wurde ihr besonderer Freund, auch wenn er schon mal Zähne zeigte und zubiss. Später war es dann „Gospodin“, ihr Lieblingspferd, als sie ihre Vorliebe zu allem, worauf man reiten konnte, entdeckte. Dabei faszinierte sie, wie wohltuend das therapeutische Reiten für viele Menschen sein kann.

Klasse rettet Hund im Moor

Ein prägendes Erlebnis war für sie auf einer Klassenfahrt die Rettung eines Bernhardiners, der im Moor zu versinken drohte. Die ganze Klasse mühte sich bis zur Erschöpfung, den großen Hund zu retten, was gelang. Tiere seien immer schützenswerte Wesen, war ihr danach klar.



Später verschlug es sie nach Südamerika, nach Venezuela auf eine Wasserbüffel-Farm. Sie war fasziniert von dieser anderen Welt, mit andersartigen Früchten, Pflanzen und Tieren. Und es gab Ziegen in diesem Land, in allen Größen und Farben. Die Ziegen waren interessant für sie, doch damals waren die Wasserbüffel faszinierend –man konnte sogar auf ihnen reiten und durch den Fluss schwimmen.

Erkenntnis traf sie wie ein Blitz

Mitten im venezolanischen Dschungel fiel ihr ein theologisches Buch in die Hände, und die Erkenntnis traf sie wie ein Blitz, dass sie ihr Leben ändern müsse. Von nun an hieß es für sie Gott suchen und lieben – es war der Start in ein neues christliches Leben. Wieder zurück in Deutschland konvertierte sie zum katholischen Glauben und lebte als Eremitin anfangs in einem einfachen Kotten, um ihr Leben mit Gott zu gestalten. Inzwischen ist sie in die St.-Anna-Klause umgezogen und lebt dort mit ihren 10 Zwergziegen.

Warum gerade Ziegen? Weil Ziegen, wie wir Menschen, eigene Persönlichkeiten sind, mit Temperament, Willen und Gemütsschwankungen, mit sozialem Verhalten und Gemeinschaftssinn, Tiere mit artspezifischen Bedürfnissen. Ziegen haben eine klare Hierarchie, und ihre „Frieda“ ist in der Herde die Chefin, doch sie selbst ist die „Oberziege“, wie sie sagt. Auch als „Locke“, ein potenter junger Ziegenbock in die Herde kam, der sich seinen Platz erkämpfen wollte, machte „Frieda“ ihm klar: „Ich habe keinen Bock auf diesen Bock!“ Inzwischen ist er jedoch schon Vater von drei kräftigen Söhnen. Alles musste „Locke“ erst lernen, besonders sich anfassen zu lassen. Doch Maria Anna Leenen weiß inzwischen behutsam mit den Ziegen umzugehen, so dass sie schon auf ein Lächeln, einen Gesichtsausdruck oder bestimmte Gesten reagieren.

Im letzten Teil ihrer Lesung ging sie auf die Schöpfungsgeschichte im Alten Testament ein. Wenn sie nachts auf einer Decke auf der Wiese liegend in den oft sternenübersäten Himmel schaut, dann meditiert sie über den Wandel der Welt. Alles sei nur geliehen, denn alles gehöre dem Herrn. Die Menschheit müsse umdenken, einen anderen Blick auf ihre Umwelt bekommen. Die Bibel sei ihr täglich Brot, sagt sie, und das Vertrauen auf Gott!