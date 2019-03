Bersenbrück. Welche Faktoren beeinflussen Schulabgänger bei ihrer Berufsorientierung. Das wollte der Landkreis Osnabrück wissen und hat deshalb online eine Befragung durchgeführt.

Mehr als 2000 freie Ausbildungsplätze und Berufspraktika gibt es im Landkreis Osnabrück. Und doch sind viele Schulabgänger unschlüssig in ihrer beruflichen Orientierung und entscheiden sich erst einmal, weiter zur Schule zu gehen, anstatt direkt eine betriebliche Ausbildung oder ein duales Studium aufzunehmen.

Wichtige Säulen bei der beruflichen Orientierung sind elterlicher Rat und Erfahrungen aus Praktika. Das zeigen Ergebnisse einer umfangreichen anonymen Online-Befragung unter 2784 Schülern der Abgangsklassen in Sekundarstufe I und II, sowie unter Vollzeitschülern an berufsbildenden Schulen. In Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde hatte der Landkreis Osnabrück Ende vergangenen Jahres diese groß angelegte Befragung an 50 Schulen durchgeführt. Am Freitag wurden die Ergebnisse in den Räumen des Gymnasiums Bersenbrück vorgestellt.

Landrat Dr. Michael Lübbersmann sagte, dass es im Osnabrücker Land einen deutlich steigenden Fachkräftebedarf gebe. "Und obwohl mehr Ausbildungsplätze angeboten als besetzt werden können, bleiben viele Jugendliche in Angeboten des sogenannten Übergangssystems – das wollen wir ändern.“

Annette Menzel vom Arbeitsmonitoring des Landkreises bestätigt diesen Trend aus der Befragung: „Rund 60 Prozent der Schüler wollen weiter zur Schule gehen, weil sie sich davon bessere Berufschancen erhoffen. Bei Schulabgängern aus dem Sekundarbereich II ist die Unsicherheit mit Blick auf die Berufswahl am größten.“ Da wolle man mit dem Übergangsmanagement der MaßArbeit ansetzen, so deren Bereichsleiterin Susanne Steininger. „Die Auswertung der Befragung hat ergeben, dass Jugendliche des Sekundar II-Bereiches sich mehr Informationen über regionale Betriebe und Ausbildungsmöglichkeiten wünschen sowie passgenauere Angebote, und das, obwohl viele Schulen bereits mit Unternehmen zusammenarbeiten, wie etwa das Gymnasium Bersenbrück mit Wurst Stahlbau.“

An den Gymnasien habe Berufsorientierung lange Zeit nur eine Nebenrolle gespielt, ergänzt der Landrat. „Doch nicht jeder Abiturient will studieren und viele können sich vorstellen, zunächst eine Ausbildung zu beginnen. Es bedarf daher einer guten Berufsorientierung, damit die jungen Leute alle Karrierechancen richtig in den Blick nehmen können.“ Der Landkreis werde künftig mit der MaßArbeit und der Servicestelle Schule-Wirtschaft die Berufsorientierung an den Gymnasien intensivieren und unterstützen, etwa durch den Einsatz von Teams der „Jugendberufsagentur in Schule“ oder die Begleitung von Kooperationen der Schulen mit Betrieben. Außerdem werde man Fortbildungen für Lehrkräfte an Gymnasien anbieten, um sie beim Thema Berufsorientierung zu unterstützen.