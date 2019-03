Eggermühlen. Welche Erfahrung hat die Gemeinde Eggermühlen bei der Rückgewinnung fremdgenutzter Wegeseitenränder gemacht? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Informationsgespräches der Grünen mit Bürgermeister Markus Frerker und Ratsherr Wilhelm Schwietert.

Zunächst werde versucht, das Problem in der Gemeinde im Guten zu regeln, berichtete Frerker. Nachdem vor einigen Jahren mit den Landwirten gesprochen worden sei, würden einige auf das Umpflügen von Wegeseitenrändern verzichtet. Aber noch immer gebe es widerrechtliche Nutzungen, wie am Cordtskamp, wo von rund 4000 Quadratmeter Gemeindewegefläche etwa 1000 Quadratmeter fremd genutzt würden. Das mache einen Pachtwert von gut 100 Euro pro Jahr aus, erklärte Schwietert. Wenn die Gemeinde nichts unternehme, könne das so verstanden werden, jedes Jahr eine Schar weiterzupflügen.



„Bei manchen kommt man mit guten Worten nicht weiter“, sagte der Bürgermeister. Es sei schon vorgekommen, dass grenzende Meterstangen umgefahren worden seien. Dann bleibe nur noch juristisches Vorgehen.

Wichtig sei es, das Problem regelmäßig zu benennen. „Wer darauf angesprochen wird, ist zwar zunächst peinlich berührt, hat das aber nach drei Jahren wieder vergessen“, stellte Frerker fest. Bei Streit um die Grenze zwischen Ackerland und Wegeseitenrand könne das Katasteramt für Klarheit sorgen, was allerdings Geld koste, aber in Eggermühlen schon genutzt worden sei.

Mais wird abgemäht

Wenn alles andere nicht geholfen habe, sei bei der Wegeseitenpflege durch die Gemeinde auch schon Mais von fremd genutzten Flächen abgemäht worden, erläuterte der Bürgermeister. Insgesamt seien 83 Kilometer Gemeindewege zu unterhalten. Hinzu kämen Zuständigkeiten der Samtgemeinde, zum Beispiel für den Linnertweg. Auch bei der Flurbereinigung vor einigen Jahren seien manche Wege deutlich schmaler geworden.

Bei beständigem illegalen Wegeseitenrandumpflügen sollten die Verursacher nach Ansicht der Grünen durch öffentliche Namensnennung unter Druck gesetzt werden, ihr Verhalten zu ändern. Zudem sollten beauftragte Lohnunternehmen angesprochen werden, sich an die Grenzen zu halten. Und vieles solle auf den Wegeseitenrändern stehen gelassen werden, um Tieren das Überwintern zu erleichtern.

Lob der Grünen fand auch das Engagement der Gemeinde für die Umsetzung der Kompensation von Eingriffen in die Natur bei Baumaßnahmen. „Wir haben einen fünfstelligen Betrag in die Hand genommen, um die aus Bebauungsplänen resultierenden Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen", erklärte Frerker. Vor allem im „Bruch“, in den „ Restruper Pfänden“ und am Eggermühlenbach seien Anpflanzungen vorgenommen worden und damit seinen aktuell keinerlei Rückstände mehr vorhanden. Alle Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen würden zeitnah in einem sogenannten „Kompensationskataster“ transparent dokumentiert.