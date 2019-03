Ankum/Eggermühlen/Kettenkamp. Der Schutzstreifen beim Spritzen auf Äckern in einem Schutzgebiet soll nach dem Willen des Landrates sowie CDU und SPD auf einen Meter begrenzt werden. Diese Entscheidung kritisiert Samtgemeindebürgermeister Horst Baier und fordert einen höheren Stellenwert für den Arten- und Naturschutz im Landkreis. Das stößt bei der CDU Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp auf Unverständnis.

„Hier hat der Landkreis sich gemeinsam mit den Betroffenen, den Landwirten, an einen Tisch gesetzt und eine praktikable Lösung erarbeitet“, erklärt der Ortsverbandsvorsitzende Andreas Hettwer in einer Mitteilung. Sie sei im Sinne der Landwirte, aber auch der Natur- und Artenschutz finde Berücksichtigung.

„Die Landwirte müssen Sachkundenachweise erbringen, wenn sie Spritzmittel kaufen, die technischen Voraussetzungen ermöglichen mittlerweile die millimetergenaue Einbringung. Da ist nicht zu verstehen, wieso dort massiv in die Eigentumsrechte eingegriffen werden sollte“, betont wiederum Christoph Lüken als Vorsitzender der CDU Kettenkamp. Denn die Festlegung der Schutzstreifenbreite komme einer Enteignung gleich – in dieser Breite könne der Landwirt seinen Acker nicht bewirtschaften.

Landwirte sind gut ausgebildet

„Natürlich ist Gewässerschutz und auch Erhaltung der Artenvielfalt ein wichtiges Thema“, so Frank Stalfort, CDU-Vorsitzender aus Eggermühlen. Aber auch er sehe die Landwirte gut ausgebildet und vor allen Dingen als verantwortungsvoll agierend. Verwunderung herrsche in der CDU vor allen Dingen deshalb, weil Horst Baier hier in der Region wohne, die Landwirtschaft und deren Probleme und Schwierigkeiten täglich vor Augen habe. Vielfach aus ideologischen und nicht immer aus umweltschutzrechtlichen Gründen werde den Landwirten seit vielen Jahren die tägliche Arbeit durch rechtliche Vorschriften, Verordnungen und Dokumentationspflichten erschwert, heißt es weiter.

„Dabei ist der Beruf des Landwirtes für viele Berufung“, betont Andreas Hettwer. Wenn jetzt die Breite des Schutzstreifens an Gewässern in Landschaftsschutzgebieten auf ein Meter festgelegt werde, entstehe dies nicht auf Druck der Landwirtschaft, sondern im Konsens mit den Beteiligten. "Diese kreisweite Entscheidung ist auch für die Landwirte in Ankum, Eggermühlen und Kettenkamp wichtig – und richtig", heißt es abschließend.