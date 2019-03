Eggermühlen. Menschliches und Spitzzüngiges, Dorfereignisse und Weltgeschehen – das waren die Themen des Kolpingskarnevals im Böhmann´schen Festsaal in Eggermühlen. Den hatten die Jecken zu einer kunterbunten Narrenarena umfunktioniert. Büttenredner, Tanzformationen und Sänger sorgten bei zwei Galasitzungen für Hochstimmung.

Mit dem Gardetanz eröffnet das 15-köpfige Ballett ein vierstündiges Programm, das eines klar machte: Trotz manch peinlich-amüsanter Begebenheit, die sich im Dorf zugetragen haben, lässt es sich in Eggermühlen gut leben. Das bekundeten die Besucher gleich mit dem gemeinsam gesungenen Karnevalsschlager „Es ist so schön hier bei uns im Eggertal“. Hatte im vergangenem Jahr der langjährige Protokollchef Franz Möller abgedankt, so übernahmen mit Felix Schwietert und Fabian Pille gleich zwei Protokolleure den Posten. Das zeigte, das Franz Möller gar nicht durch eine Person ersetzt werden könne, so Stefan Frerker, der als Narrenoberhaupt durch das Programm führte.











Vollblutweib Lisbeth Möchtegern (Hilde Kirchner) hatte vieles probiert, um in feste Hände zu kommen, aber immer wieder seien ihr die Traummänner abgesprungen. Mal war es der zu enge BMW Z3, ein anderes Mal die Überschwemmung im Bad, die ihr Vollblutkörper verursacht hatte.

Unter dem Klängen von „Cotton Eye Joe“ stürmten unterdessen junge Westernladies die Bühne. Intensiv hatten sich die Tänzerinnen unter der Leitung von Karina Keller, Emelie Landwehr und Frederike Hömer auf ihren schwungvollen Auftritt vorbereitet und kamen um eine Zugabe nicht umhin.

Als Jay und Homer plauderte Ansage Backhaus als Bauchredner mit seinem Vogel (Frank Stottmann) über Gemeindeneuheiten und einem missglückten Busdiebstahl in Bippen. Das der Bürgermeister sich den letzten noch fehlenden Euro für einen Mercedes ausgerechnet von einem Kettenkamper leihen wollte, wusste der freche Vogel auch.

Als „Unschuld vom Lande“ war Annegret Grave aus Fürstenau ins Eggertal gekommen und philosophierte über ein Thema, das sie scheinbar gar nicht richtig verstand, bis sie sie schließlich an einen Hollensteder verloren hatte.

Gesanglich trauerten dann Daniel Kortland und Stefan Frerker einer mittlerweile geschlossenen Institution in Eggermühlen nach. Mit ihrer Hommage in Anlehnung an Westernhagens „Freiheit“ erinnerten sie an „Heini, ist das einzige, was fehlt“.

Von einem Betriebsausflug des Gemeinderates wusste Straßenarbeiter Heiner Böhmann zu berichten. Selbst seine alte und prüde Amtsstubenkollegin habe den Ausflug schließlich genossen. „Als sie bei uns anfing, war das Tote Meer noch krank“, so Heiner Böhmann.

Seit zehn Jahren stehen bei den Galasitzungen die „Jungen Wilden“ auf der Bühne. Mit einer fantasievollen Interpretation und aufwendigen Kostümen führten sie den „König der Löwen“ auf.





Was so alles bei Eggermühlens Jungspunde passiert und auch mal daneben geht, berichteten Natalie Behr und Leon Stalfort, die als fleißige Partygäste über alle Ausfallerscheinungen ihrer Kollegen Bescheid wussten.

Wie Schotten sich das „Mal müssen“ verkneifen, demonstrierten in Kilt und karierter Kopfbedeckung die Männer der vierten Herrenmannschaft auf pantomimische Art und Weise.

Als Flugbegleiterinnen mischten sich schließlich die Frauen der Elferratsmitglieder unter das Publikum und hoben schließlich unter dem wummerten Sound von „Cordula grün“ ab.

Noch einmal wurde es zum Finale fetzig. „Weil ich ein Mädchen bin“ und „Do you love me“. Mit schwungvollen Tanzdarbietungen zu diesen Evergreens läuteten die Hupfdohlen ein fulminantes Finale ein.