Lars Lohbeck ist neuer Betreiber der Postfiliale in Alfhausen. Foto: Margarete Hartbecke

Alfhausen. Am Montag, 4. März, wird die Partnerfiliale der Deutschen Post im Café Lobo an der Alten Schulstraße 1 in Alfhausen wiedereröffnet. Das gelbe Postschild ist schon an der Straßenseite montiert, innen laufen die Umbaumaßnahmen auf Hochtouren.