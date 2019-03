Fridays for Future in Bersenbrück: Besser als ein Projekttag

Bersenbrück. Eine weltweite Bewegung hat Bersenbrück erreicht. Mit der Klimaschutzdemo haben die Schüler jetzt ein Zeichen gesetzt – für mehr Klimaschutz und gegen das Vorurteil, dass Jugendliche heutzutage unpolitisch sind.

Egal, wie lange die Bewegung „Fridays for future“, die die Schwedin Greta Thunberg da ins Leben gerufen hat, noch aktiv ist – endlich einmal erhebt die jüngere Generation das Wort, um für ihre Überzeugung einzutreten. Da könnte so mancher Alt-68er oder Umweltaktivist der 80er Jahre sentimental werden.

Aber müssen die Schüler während der Unterrichtszeit demonstrieren? Ja, weil es das Thema verdient hat. Für eine nette Versammlung am Nachmittag würden die Jugendlichen doch nur zustimmendes Kopfnicken und Schulterklopfen ernten. Toll gemacht, Thema abgehakt.

Doch gerade weil sich Politiker und Pädagogen beschweren, gewinnt das Thema an Beachtung – auch bei den Schülern selbst. Denn wer sich nicht als Schulschwänzer an den Pranger stellen lassen will, muss Argumente liefern, warum er da auf die Straße geht. Und dafür müssen sich die Jugendlichen intensiv mit der Thematik Klimaschutz auseinandersetzten. Das gelingt wohl nicht jedem Projekttag in der Schule.