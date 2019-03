Alfhausen. Pünktlich zur Weiberfastnacht feierten die Frauen der KFD Alfhausen am Donnerstag im Jugendheim ihren Frauenkarneval – und das bis tief in die Nacht.

Schon vor dem offiziellen Beginn sorgte Werner Bohmann mit seiner Technik und passenden begeisternden Pointen dafür, dass die Stimmung sofort hoch kochte. Danach hatte es die KFD-Vorsitzende und Moderatorin Erika Große-Rechtien gar nicht leicht, die losgelassenen Alfhausenerinnen zu begrüßen und in das Programm einzusteigen.



Als katholische Institution war es für die KFD eine Selbstverständlichkeit natürlich mit einem „Gottesdienst“ zu beginnen. Als „Hochwürden“ verstand es Theresia Prues die „Gemeinde“ in die Gestaltung mit einzubinden, die von der Lesung, den Fürbitten bis zum gemeinsamen Abschiedslied reichte. Die Predigt fiel aus Zeitgründen aus, aber bei den Vermeldungen war die Einladung zum 100-jährige Bestehen der Alfhausener KFD am 11. Oktober diesen Jahres wichtig.



Die Prinzessinnen-Clique, unter Leitung von Anne Brune, huldigte mit einem Tanz und dem Lied „Flotte Biene Birgit“ nochmals die scheidende Prinzessin, von der es galt Abschied zu nehmen. Das Frauenthema „Nix als Ärger mit der Schönheit“, war das Thema von Ute Beimdiek und Andrea Wehlage. Veränderungen am und im Körper und damit verbundene Erotik im Alter, kamen ebenso zur Sprache, wie die Frage, warum Männer immer den Bauch einziehen, wenn sie einmal auf einer Waage stehen.



Als “Rühenhooker Stockenten“ genossen Doris Stuckenberg und Mechthild Heye die Getränke nach ihrem Nordic-Walking-Einsatz mit Schrittzählern und berichteten über ihre Erfahrungen mit Diäten und Problemen bei Hämorrhoiden.











Die Nachbarn der scheidenden Prinzessin ließen es sich nehmen, ihrer Majestät nochmals mit dem Lied „Du hast so wunderschönes Haar“ zu huldigen, bevor das laufende Programm für eine verdiente Pause unterbrochen wurde.

Danach ging es Schlag auf Schlag weiter. Nachdem Carolin Goda mit diversen Gerüchten über Frauen aufgeräumt hatte, stand die Proklamation der neuen Prinzessin auf dem Programm. Doch die kam nicht so recht in Schwung, weil die neue Majestät plötzlich für ihren Auftritt nicht auffindbar war. Erika Große-Rechtien und ihre beiden Assistentinnen retteten schließlich die Situation nach einer intensiven Suchaktion und die Zeremonie konnte beginnen. Mit den Insignien über ihrem Kostüm, dem goldenen Umhang und Krönchen im Haar ausgestattet, wird Gabi Schulte im Jubiläumsjahr die KFD repräsentieren.





Für die weiteren Programmpunkte musste Erika Große-Rechtien die immer ausgelassenere Atmosphäre zunächst etwas reduzieren. Petra Brans war bei ihrer Zugfahrt versehentlich in einem 1. Klasseabteil gelandet, denn die dort sitzende Sandra Göbel passte für sie so gar nicht als Reisebegleitung. Bei der Fachärztin (Ute Beindiekiek) für „karnevalistische Leiden“ ging es danach hoch her. Petra Brans war mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes (Elke Heye) überhaupt nicht zufrieden. Zwei Patienten im Wartezimmer (Nicole Stuckenberg und Christiane Wille) hatten als Unterhaltung nur ihre Krankheiten im Kopf, lobten aber den speziellen „Getränkeservice“ ihres Hausarztes, der als Narkose für die Untersuchungen gedacht sein könnte.

Ohne Narkose und weitere Programmpunkte, aber mit ausgelassener Stimmung feierten die Gäste im Alfhausener Jugendheim noch lange ihren traditionellen Frauenkarneval.