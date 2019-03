Rieste. Offenbar will niemand diesen Job machen. Die seit mehreren Jahren andauernde Suche nach einem neuen Hausarzt für Rieste gestaltet sich jedenfalls weiterhin schwierig. Ob eine Umwandlung der bisherigen Praxis von Dr. Andreas Brügge in eine Außenstelle eines MVZ eine Lösung sein könnte, wird momentan geprüft.

"Ich habe schon im Juli 2013 Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung geführt", erinnert sich Bürgermeister Sebastian Hüdepohl. Der auch heute noch praktizierende Hausarzt Dr. Brügge hatte damals bereits signalisiert, dass er gerne aus Altersgründen in den Ruhestand eintreten möchte. Hüdepohl nahm unter anderem Kontakt zur KV auf. "Bereits zu diesem Zeitpunkt vor sechs Jahren war die Lage auf dem ,Ärzte-Markt' extrem kritisch. Es bestand damals wie heute bei Allgemeinmedizinern nur wenig Interesse, aufs Land zu gehen, um dort eine eigene Praxis zu führen", so Hüdepohl.

Der Bürgermeister und diverse Mitstreiter in Rat und Verwaltung setzten seitdem eine Vielzahl von Hebeln in Bewegung, um einen Nachfolger für Dr. Brügge zu finden. Kontaktiert und um Unterstützung gebeten wurden neben der Kassenärztlichen Vereinigung unter anderem der Wirtschaftsförderer der Samtgemeinde Bersenbrück und die Spitze der Kreisverwaltung. In Fachzeitschriften von Ärzten wurden Anzeigen geschaltet. Zudem wurden eine bundesweit agierende Beratungsfirma aktiviert und im Gemeindehaushalt ein Zuschuss festgesetzt. Aus diesem Topf könnte ein neuer Arzt gegebenenfalls unterstützt werden. Auch Dr. Brügge selbst bemühte sich, anderen Medizinern ein zugegeben zeitintensives Engagement in der 3600-Einwohner-Gemeinde (plus möglichen Patienten aus dem Alfsee-Feriengebiet und Beschäftigten aus den Niedersachsenpark-Betrieben) schmackhaft zu machen. Alles Werben blieb am Ende aber erfolglos.

"Ich habe es nie bereut, mich in Rieste niedergelassen zu haben. Es hat unter dem Strich immer Spaß gemacht", verdeutlicht unterdessen Dr. Andreas Brügge. Seit mittlerweile 42 Jahren führt er die Praxis an der Bahnhofstraße, die unweit des Diekplatzes, des Bahnhofes und der örtlichen Sparkasse liegt. Er sehne sich allerdings inzwischen nach einem Leben im Ruhestand, gesteht Brügge ein. Er hofft folglich, dass die Suche nach einem Nachfolger bald ein Ende hat.



"Eine weitere Möglichkeit wäre es, die bisherige Praxis einer bereits bestehenden Praxisgemeinschaft anzugliedern, falls sich jemand dazu bereiterklären sollte", sagt Bürgermeister Hüdepohl im Gespräch mit unserer Redaktion. Rieste könnte also die Außenstelle eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) werden. Doch findet das auch die Zustimmung der durchaus mächtigen Kassenärztlichen Vereinigung? Hinter den Kulissen gibt es immerhin Kontakte und wieder einmal Gespräche, deren Ausgang ist allerdings völlig offen. Namen beteiligter Personen werden von Hüdepohl & Co. ohnehin nicht genannt. Und so gilt im Moment immer noch die Frage: Will denn niemand diesen Job machen?