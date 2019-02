Ankum. In den Farben rot-gelb fällt bereits seit einigen Tagen die Leuchtreklame „Fritten Johnny“ am Einkaufszentrum Lingener Straße/Ecke Loxtener Straße ins Auge. Der Imbiss hat nun seit Donnerstag offiziell geöffnet.

Zum „Vorkosten“ hatten Georg Dobelmann und sein Küchenteam Gemeindevertreter, Werbegemeinschaft, beteiligte Handwerker und Freunde bereits am Abend vor der offiziellen Eröffnung eingeladen. Es sei kein gewöhnliches Schnellrestaurant, sondern eines mit klarem holländischen Einschlag, erklärten Geschäftsmann Dobelmann und sein Küchenchef Christian Meijer den Gästen.

Neben Schnitzeln und Salaten tummeln sich auf der Speisenkarte typisch Holländisches wie Frikandeln, Bitterballen oder Satéspieße. Das gilt auch für verschiedene Sorten Pommes Frittes. "30 Sorten haben wir im Vorfeld getestet", sagt Meijer. Sechs Variationen werden bei Fritten Johnny angeboten.

Grüße der Gemeinde überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Klaus Menke, der Dobelmann für seinen neuen Geschäftszweig und ersten Imbiss viel Erfolg wünschte. Da der Vertrag mit dem vorherigen Pächter ausgelaufen sei und zeitgleich der alteingesessene Traditionsimbiss Brinkmann in der Ortsmitte einem Neubau weichen musste, werde das Schnellrestaurant am Einkaufszentrum nun in Eigenregie geführt, erklärte Dobelmann. Martin Brinkmann wird dabei von Rita Pariyar unterstützt.

Für die komplette Umgestaltung der ehemaligen „Futterkrippe“ in ein modernes Schnellrestaurant dankte Georg Dobelmann den Leitern des See- und Sporthotels Lukas Menzinger und Julia Kammeier sowie seinem Küchenchef Christian Meijer. Im Übrigen, ergänzte Dobelmann, sei dieses nicht sein erster Imbiss. Bereits 1984 habe er in Osnabrück-Atter eine Fritten-Bude betrieben. Die Bratwurst kostete damals noch eine Deutsche Mark, erinnert sich der Geschäftsmann.Habe mal ein paar Fotos von der Eröffnung von Fritten-Johnny gemacht.



Auch zum offiziellen Eröffnungstag kamen zahlreiche Neugierige, um die die holländischen Spezialitäten zu probieren – und außerdem gibt es zur Eröffnung eine Woche lang Speisen zum halben Preis. Nach 12 Uhr war dann auch richtig viel los und die Gäste saßen bei schönem Wetter draußen.