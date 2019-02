Gehrde. Der Gehrder Dorfteich verlandet, ein Ärgernis. Die Gemeinde möchte aber wieder ein Schmuckstück daraus machen, der vielleicht sogar als Lernstandort für die Dorfjugend taugt.

Dorfteich: Im Mittelalter war Gehrde eine Flussinsel im Binnendelta der Hase, fand der Historiker Jürgen Espenhorst mit minuziöser Flurnamenforschung heraus. Zeitweilig verbarrikadierte sich der Ort wie eine Festung hinter seinen Wasserläufen, mit Landwehrwällen, hölzernen Wehrtürmen, Motte genannt, und einem Flutwehr, mit dem eine offene Stelle im System notfalls unter Wasser gesetzt werden konnte.

Was blieb, ist der Möllwiesenbach und ein Dorfteich am Löns-Weg. Und nun wächst der Dorfteich auch noch zu und kippt von Zeit zu Zeit um, hieß es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Da er von Kindern aus dem Kindergarten und der Grundschule häufig aufgesucht werde, möchten die Ratsmitglieder nun nach Wegen suchen, wie der Teich attraktiver gestaltet werden kann. Wahrscheinlich müssten Pflanzen entfernt werden. Auf jeden Fall soll fachlicher Rat eingeholt werden, und vielleicht könne der Dorfteich sogar zu einem Lernstandort ausgebaut werden, so Bürgermeister Günther Voskamp (Die Grünen).









Baustraße: Das neue Baugebiet Felleckenesch wird über eine provisorische Baustraße von der Straße Schevenriede außenorts erschlossen. Auf diese Weise lässt sich vermeiden, dass schwere Baufahrzeuge durch die Eschsiedlungen in das Gebiet südwestlich der Ortslage fahren müssen. Die Kosten für die Baustraße seien tragbar, so der Bürgermeister. Die Fläche, über die die Straße verläuft, wurde zunächst für ein Jahr gepachtet. Es bestehe aber die Möglichkeit der Verlängerung.

Haushalt: Gehrde sei zwar eine finanzschwache Gemeinde, ihre finanzielle Situation sei derzeit aber gut, so der Bürgermeister. Allerdings gebe es auch zahlreiche Projekte, die Geld benötigten. In Kürze würden Ratsmitglieder mit Reinhard Rehkamp vom Fachdienst Finanzen der Samtgemeinde Bersenbrück als Kämmerer über den Haushalt beraten.

Dorftreff Gehrda: Im neuen Dorftreff seien bereits rund 1250 Besucher verzeichnet worden, berichtete Voskamp. Er wird aus Mitteln des Landes Niedersachsen für Quartiersmanagement gefördert. Kürzlich hätten Ministeriumsmitarbeiter aus Hannover den Dorftreff besucht. Da er gut angenommen werde, sei in Aussicht gestellt, dass das Projekt auch weiter gefördert werde.

Das Projekt Dorftreff mit einem Förderantrag angeschoben hatte Gabriele Linster, Senioren- und Ehrenamtsbeauftragte der Samtgemeinde Bersenbrück. Laut Voskamp möchte sie nun auch mit anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde geförderte Treffs verwirklichen.