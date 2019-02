Gehrde will Bungalow provisorisch zum Kindergarten machen CC-Editor öffnen

Für den Kindergarten Sonnenschein in Gehrde sind ab Sommer mehr Kinder angemeldet, als er unterbringen kann. Die Gemeinde will einen Bungalow in der Nähe als provisorischen Kindergarten herrichten. Foto: Martin Schmitz

Gehrde. Gehrdes Kindergarten ist nicht mehr groß genug, um alle Kinder aufzunehmen. Als Zwischenlösung will die Gemeinde in der Nähe einen Bungalow anmieten und für eine Gruppe herrichten. Pläne für eine neue Buslinie machen Hoffnung, das die Gemeinde besser an den ÖPNV angebunden wird.