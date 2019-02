Rieste. Ohne eine finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde Bersenbrück in Höhe von 85.000 Euro wird es den geplanten Spezial-ÖPNV für Arbeitnehmer zum Niedersachsenpark bei Rieste nicht geben. Das hat Kreisrat Winfried Wilkens noch einmal unterstrichen.

"Es geht hier um ein Sechstel von insgesamt 500.000 Euro. Eine Mitfinanzierung des Buskonzepts durch die Standortkommune des Parks ist aber eine zwingende Voraussetzung", erklärte der Vertreter des Landkreises Osnabrück. "Das haben wir bei anderen Projekten des Öffentlichen Personennahverkehrs in der Region auch so gehalten. Beispielsweise beim Schnellbus in Fürstenau oder auch bei den neuen Rufbussen im Altkreis Wittlage. Da kann und wird es jetzt an anderer Stelle keine Ausnahme geben", so Wilkens.

SG-Bürgermeister favorisiert eigenes Konzept

Bersenbrücks Samtgemeinde-Bürgermeister Horst Baier hatte eine 85.000-Euro-Mitfinanzierung des von der Planos entwickelten Drei-Linien-Planes zum Niedersachsenpark zuletzt abgelehnt. Er favorisiere stattdessen ein eigenes Buskonzept, das zwischen 75.000 und 80.000 Euro pro Jahr kosten wird, hatte der Verwaltungschef betont. Dabei handelt es sich aber nicht um mehrere Streckenführungen aus der gesamten Region (über Osnabrück/Wallenhorst/Engter, Bramsche/Alfhausen und Quakenbrück/Badbergen/Bersenbrück) in das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet bei Rieste, sondern um eine einzige "interne" Linie in der Samtgemeinde.

Kreisrat Wilkens wiederholte sein Gesprächsangebot an Baier und die Bersenbrücker, um das Gesamtvorhaben eines Spezial-ÖPNV für Arbeitnehmer doch noch zu retten. Auch der Bürgermeister von Rieste, Sebastian Hüdepohl, rief zu einer Lösung im Konsens auf: "Ich möchte unbedingt an alle beteiligten Parteien appellieren, das jetzt auf dem Tisch liegende Konzept, an dem so lange gearbeitet wurde, nicht gleich zu zerreden. Man sollte sich zusammensetzen und zum Wohle der Bevölkerung sehen, dieses schnellstmöglichst umzusetzen." Ob Baier darauf eingeht, bleibt abzuwarten.

Konzept stößt in Bramsche auf Zustimmung

In der Nachbarkommune Bramsche findet das Drei-Linien-Konzept unterdessen Zustimmung. "Eine Strecke nach Rieste, die unter anderem über das neue Gewerbegebiet Engter läuft, begrüßen wir natürlich", so Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus. Hier seien bald "knapp 1000 Menschen beschäftigt" – und eine weitere Busanbindung damit wichtig.

Mit Blick auf den Niedersachsenpark formulieren das auch die Fachsprecher der beiden großen Kreistagsfraktionen ähnlich. Dieser Spezial-ÖPNV für Arbeitnehmer auf drei Linien sei "ein wichtiges Anliegen", so Susanne Breiwe für die CDU. "Das Angebot muss unverzüglich eingerichtet werden", sagt Sozialdemokrat Thomas Rehme.