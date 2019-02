Kettenkamp. In Kettenkamp naht die Kirmes. Der Arbeitskreis Gemeindeveranstaltungen hat eine Idee: „Kettenkamp singt“ heißt sie. Alle, die Spaß an Musik haben sind eingeladen, mitzumachen.

Gesungen wird am Abend des Kirmes-Samstags (11. Mai). Die Kettenkamper Chöre, die der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp, Christophorus-KiTa und Keding-Grundschule spricht Arbeitskreis-Koordinatorin Anita Lennartz direkt an. Herzlich willkommen sind auch Vereine, Cliquen, Stammtische, Nachbarschaften, Straßengemeinschaften, Familien. „Wer auch immer mitmachen möchte, kann dies tun“, so Lennartz in einer Pressemitteilung.

Wer ein Musikinstrument spielen möchte, kann sich ebenfalls melden. Auf alle Fälle ist eine Anmeldung erforderlich. Diese muss den Namen der Gruppe nennen, die Zahl der Sänger oder Musikanten und ihre Lieder. Anlage und einige Mikrofone stellt die Gemeinde, weitere technische Ausrüstung müssten die Gruppen selbst mitbringen.

„Wir freuen uns auf ein buntes Programm“, sagt Bürgermeistermeister Reinhard Wilke, der schon einen Auftritt des Gemeinderates „angedroht“ hat. Am Sonntag, 12. Mai, geht die Kirmes ab 11 Uhr weiter mit dem Kinderflohmarkt, es gibt Erbsensuppe, am Nachmittag Kaffee und Kuchen in der Keding-Grundschule und abends die Tombola, in diesem Jahr ausgerichtet von Sportverein und Tennisverein. Natürlich fehlen auch Karussells, Spielbuden und Imbisswagen nicht.



Anmeldungen zu „Kettenkamp singt“ am Samstag, 11. Mai, sind ab sofort möglich bis einschließlich 30. April bei Anita Lennartz, Telefon 05436 8914, E-Mail: anitalennartz@gmx.de.