Bersenbrück. In Bersenbrück soll es am Freitag eine Schüler-Demo für den Klimaschutz geben. Das Gymnasium Bersenbrück und die von-Ravensberg-Schule rufen Jugendliche und auch Erwachsene zur Teilnahme auf.

Nach Bramsche wäre Bersenbrück damit der zweite Ort im Osnabrücker Nordland, in dem sich junge Leute der weltweiten Schüler- und Studenteninitiative „Fridays for Future“ anschließen und handeln.



„Klimaschutz ist nichts, was in 20 Jahren noch getan werden kann“, teilt dazu die Schülervertretung des Gymnasiums mit. „Die Uhr für das Klima, und damit die Menschheit, läuft ab. Deshalb demonstrieren wir am Freitag, ab 11.30 Uhr für mehr Klimaschutz in der Samtgemeinde, Deutschland und der Welt. Wir fordern alle Interessierten auf, zu 11.30 Uhr zum Hemke-Stadion beim Freibad zu kommen und zahlreiche Plakate und Banner mitzubringen.“

Eines machen die Schüler wie Erwachsene: sie melden ihre Demonstration ordnungsgemäß an. Es habe zur Organisation ein Gespräch mit den Schülervertretern im Rathaus gegeben, bestätigt Samtgemeindebürgermeister Horst Baier. Die Samtgemeinde werde die Straßen vom Hemke-Stadion bis zum Rathaus für den Demonstrationszug sperren. Zuvor hatte er Anfang des Monats die Schülersprecher des Gymnasiums und der Oberschulen Ankum und Bersenbrück zum ersten Mal zum Gespräch eingeladen.