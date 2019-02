Bersenbrück. Das Kinderzentrum Bersenbrück der Heilpädagogischen Hilfe nutzt ein AOK-Programm, um Kinder für eine gesunde Lebensweise zu begeistern. Für Erzieherinnen gibt es Tipps, mit besser mit Berufsstress umzugehen.

Schon im Kindergartenalter entstehen Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns das ganze Leben prägen. „Umso wichtiger ist es, möglichst früh Angewohnheiten zu etablieren, die die Gesundheit fördern“, so Simone Krauel-Rohe, Leiterin des Kinderzentrums Bersenbrück. Deshalb beteiligt sich das Kinderzentrum seit drei Jahren am Programm „JolinchenKids - Fit und gesund in der KiTa“ der Krankenkasse AOK. Für die erfolgreiche Teilnahme an dem Programm wurde das Kinderzentrum jetzt mit einer Plakette ausgezeichnet.



Das Programm unterstützt das Kinderzentrum mit Anregungen und Materialien zur Gesundheitsförderung in den Bereichen gesunde Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden. Zusätzlich gibt es Tipps, wie die Eltern mit gutem Beispiel vorangehen und gesunde Gewohnheiten im Familienalltag umsetzen können. Regelmäßige Elternaktionen im Kinderzentrum und ein begleitender Newsletter unterstützen sie dabei. Ein Workshop für die Erzieherinnen gibt außerdem Anregungen, wie die Pädagogen auch auf ihre eigene Gesundheit achten und mit Arbeitsbelastungen wie einem hohen Lärmpegel, Zeitdruck und ungünstigen Körperhaltungen umgehen können.

Maskottchen des Programms ist eine grüne Drachenhandpuppe namens Jolinchen. Sie nimmt die Kinder mit auf eine Entdeckungsreise ins „Gesund-und-lecker-Land“, in den „Fitmach-Dschungel“ oder auf die „Insel Fühl-mich-gut“ und führt sie so spielerisch an gesunde Gewohnheiten heran.

Weitere Informationen zu „JolinchenKids“ unter www.JolinchenKids.de