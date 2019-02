Bersenbrück. Jetzt schwitzen sie wieder. Anfang Februar ist auf Sat1 die mittlerweile zehnte Staffel der Abspeck-Show „The biggest Loser“ gestartet. Bei der Jubiläumsstaffel ist zum dritten Mal ein Kandidat aus der Samtgemeinde Bersenbrück dabei. Jens Raming aus Bersenbrück-Ahausen hat es zwar nicht ins Abnehm-Camp nach Andalusien geschafft, trotzdem kann der 28-Jähriger immer noch „The biggest Loser“ werden und 50.000 Euro gewinnen.

Zum Staffelauftakt von "The biggest Loser 2019" kämpften 50 Kandidaten im Münchner Olympiastadion um die 18 begehrten Plätze im Abnehm-Camp in Spanien. Drei Tage lang quälte sich Jens Raming bei etlichen Fitnessübungen unter den Augen der Trainer Mareike Spaleck und Ramin Abtin, die letztlich entschieden, wer mit ins Camp darf. Ihre Wahl fiel nicht auf den Bersenbrücker, der mit einem Körpergewicht von knapp 160 Kilogramm nach München gereist war.







Doch zwei Chancen blieben Jens Raming noch: Als Sieger der Abschlusschallenge hätte er doch noch den Flug nach Spanien buchen können, oder zumindest die Coaches zu überzeugen, ihn als Extrakandidaten mitzunehmen. Er gab alles, als er Lkw-Reifen zog, über Hindernisse kletterte und über den Boden robbte. Vergeblich. „Danach hatte ich erst einmal keinen Bock mehr“, war der 28-Jährige enttäuscht, „ich habe natürlich mitgemacht, um ins Camp zu kommen.“

Dritter Kandidat aus dem Altkreis Bersenbrück

Bis dorthin haben es in den vergangenen Jahren bereits drei Kandidaten aus der Samtgemeinde Bersenbrück geschafft. Norbert Gieseke aus Alfhausen erreichte 2016 sogar das Halbfinale. Ein Jahr später zogen die Bersenbrücker Björn Bellag und Lukas Geppert als Zweier-Team ins Abnehm-Camp. Geppert wird sogar Dritter, Bellag musste vorher aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Doch auch wenn Jens Raming nicht mit nach Andalusien fliegen durfte, lebt für ihn der Traum vom Titel „The biggest Loser 2019“ weiter. Denn Fitness-Trainerin Sophia Thiel hatte beim Boot-Camp im Olympiastadion ein Auge auf Jens Raming geworfen. „Er kämpft wirklich“, war sie beeindruckt. Daher gehört der Bersenbrücker nun zu den zehn Web-Kandidaten, die – unterstützt von Personaltrainerin Sigrid Illumaa, Fitness-Influencer Goeerki und Sophia Thiel – zu Hause gegen die überzähligen Pfunde kämpfen.

Der Web-Kandidat mit dem größten Gewichtsverlust kehrt im Halbfinale zurück in die Fernsehshow und hat die Chance auf 50.000 Euro. Daher ist der Bersenbrücker nun nicht jeden Sonntag um 17.45 Uhr auf Sat1 im Fernsehen zu sehen, sondern nur in Videoclips, die wöchentlich auf der Internetseite der Show hochgeladen werden.

Den Verlockungen widerstehen

Nachdem der erste Frust verflogen war, hat Jens Raming die Herausforderung angenommen und ist nun sogar froh, zum Team Online zu gehören. „Ich kann zu Hause bleiben und arbeiten gehen“, sieht der 28-Jährige Vorteile daran, dass er neue Gewohnheiten direkt in seinen Alltag integrieren muss. Denn als Lkw-Fahrer, der ständig auf Achse ist, und Sohn eines Gastwirts ist Jens Raming etlichen Verlockungen ausgeliefert – sei es in Fast-Food-Restaurants an der Autobahn oder die deftigen Spezialitäten aus der Gasthausküche.

Außerdem ist es eine große Herausforderung, sich nach einem langen Arbeitstag für das Sportprogramm im Fitnessstudio aufzurappeln. Doch Jens Raming hat große Rückendeckung: „Familie, Freunde, Bekannte – alle machen mit mir Sport.“ Via Skype steht er mit den Online-Coaches in Kontakt, die Tipps geben und motivieren.

Angst um den Job

Zwei Dinge treiben den Bersenbrücker besonders an. Da wären seine Neffen und seine Nichte, mit denen Jens Raming endlich im Garten toben und spielen kann, anstatt nur zuzuschauen. „Meine Neffen und meine Nichten bedeuten mir alles.“ Auch seinen Beruf als Lkw-Fahrer liebt Jens Raming mit vollem Herzen. Doch bei dem immensen Übergewicht, muss er befürchten, dass die vorgeschriebene Gesundheitsprüfung irgendwann einmal negativ ausfällt. „Wenn ich meinen Job als Lkw-Fahrer nicht mehr machen könnte, würde für mich sehr viel zusammenbrechen. Dann wäre ich todtraurig.“

Genau deshalb hat er sich bei der Abnehm-Show angemeldet, auch wenn er sich vor Fernsehkameras beim Wettkampf schindet oder in Badehose seinen massigen Körper zeigen muss. „Dass ich was machen muss, war mir klar“, sagt Jens Raming, „mir hilft der öffentliche Druck. Sonst ziehe ich es vielleicht doch nicht durch.“ Die Reaktionen aus dem Bekanntenkreis seien jedoch positiv gewesen. „Jetzt will ich noch mehr Gas geben.“

Erste Erfolge auf der Waage

Die ersten Erfolge haben sich mittlerweile eingestellt, wie in dem jüngsten Videoclip zu sehen ist. Von anfänglich 159,4 Kilogramm hat sich Jens Raming mittlerweile auf 144,9 Kilo runtergearbeitet. Das bedeutet ein Gewichtsverlust von mehr als 9 Prozent. „Ich bin sehr zufrieden. Die 130 kommen näher.“