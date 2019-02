Bersenbrück. Die Verwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück möchte ihr Energiemanagement auf eine moderne Basis stellen. Das erklärte Reinhold Heidemann, Leiter des Fachdienstes für Bauen und Gebäudemanagent der Samtgemeinde, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Straßen der Samtgemeinde.

Von der Firma Red Kilowatt Energiemanagement GmbH liege über die Hase Energie GmbH ein Angebot vor, so Heidemann im Bericht der Verwaltung. Die Firma hat bereits ihr Energiesparmodul "Climacloud" in der Heizungsanlage des Bersenbrücker Rathauses und in anderen Gebäuden der Samtgemeinde installiert. Climacloud steuert Heizungen nach Wetterdaten und spart auf diese Weise Energie.

Nun biete Red Kilowatt als Weiterentwicklung Lösungen an, mit denen Liegenschaftsdaten schnell erfasst und auch in Vergleich zueinander gesetzt werden können, ohne dass eine händische Übertragung der Daten notwendig sei. Die Software ermittelt Einsparpotenziale und generiert Energieausweise für Gebäude nach den Standards der Ernergiesparverordnung. Die Nutzung der Daten, die bereits vorliegen, sei dadurch wesentlich vereinfacht. Heidemann rechnet mit Kosten für die Umstellung von 23000 Euro, wovon rund 5000 Euro als Fördermittel beantragt werden sollen. Der Ausschussvorsitzende Markus Frerker sagte Heidemann zu, dass der Ausschuss die Pläne der Verwaltung unterstützen wolle.



Fotovoltaik Die Stadtwerek Osnabrück möchten beim Wasserwerk Thiene eine Fläche für eine Fotovoltaikanlage nutzen, so Heidemann. Es handelt sich um eine Kollektorfläche von 0,6 bis 0,8 Hektar, mit der das Wasserwerk Strom zum eigenen Verbrauch produzieren möchte. Die Fläche gehört dem Wasserwerk, aber solch eine Anlage sei derzeit im Außenbereich nicht genehmigungsfähig. Die Gemeinde Alfhausen müsste dafür den Bebauungsplan ändern.

Schallschutz: Zu den Lärmaktionsplänen erklärte der Fachdienstleiter, dass in den betroffenen vier Mitgliedsgemeinden jetzt die Daten vorliegen und die Pläne öffentlich gemacht werden. In keinem Plan gehe es um bauliche Veränderungen, sondern um Regelung über geschwindigkeitsregulierende Maßnahmen.

Grundschulsanierung: Der Beschlussvorlage zur energetischen Sanierung der Grundschule in Eggermühlen stimmten die Ausschussmitglieder zu. Die Ausschussmitglieder waren zuvor über die baulichen Maßnahmen und deren Umfang informiert worden. Zur Bauzeit selbst wollte Heidemann noch keine Aussage treffen, allerdings möchte er sicherstellen, dass während der Maßnahme der Unterricht möglichst wenig gestört wird.