Ankum. Ankum bekommt eine neue Frittenschmiede: Zur Eröffnung will das Schnellrestaurant ab Donnerstag eine Woche lang Speisen zum halben Preis servieren.

Noch wird gehämmert, renoviert, geputzt und eingeräumt in der ehemaligen "Futterkrippe" im Einkaufszentrum an der Alfons-Schulte-Straße am westlichen Ortsrand. Doch am Donnerstag, 28. März, soll um 11.30 Uhr soll losgehen. Dann wird die eher standardmäßige Futterkrippe unter dem Label "Fritten-Johnny" neu eröffnet. Da gibt es dann Pommes Frites in fünf unterschiedlichen Sorten, die als VfL-Stadionwurst bekannte Kinnius-Premium-Bratwurst, holländische Kalorienbomben wie Frikandel und Bitterballen. Auch ein Mittagstisch mit täglich wechselnden hausgemachten Eintöpfen ist im Angebot.

Waren mit regionalem Bezug

Großer Wert werde auf Waren mit Regionalbezug gelegt, erläutert Lukas Menzinger, der sozusagen für die Dobelmann Gastro-Division die Einrichtung des Imbissrestaurants dirigiert. Es war nämlich der Geschäftsmann Georg Dobelmann, Betreiber der Postenbörsen-Kette und des ersten Ankumer Einkaufszentrums, von dem das Design und die Geschäftsidee zu Fritten-Johnny stammen. Dies ließ kürzlich Martin Brinkmann durchblicken, als er seinen legendären Imbisswagen im Anbau am Hotel Schmidt im Innenort abbaute.

Dort hat der Abrissbagger mittlerweile reinen Tisch gemacht für Ankums größtes und spannendstes Bauprojekt der kommenden zwei Jahre. Ein neues Wohn- und Geschäftshaus soll dem Ankumer Zentrum eine neue architektonische Note geben. Aus dem Hotel Schmidt daneben wird ein Tagungs- und Kulturzentrum mit eigenen gastronomischen Angeboten.

Wieder in Schwung bringen

Doch das ist Zukunftsmusik. Zunächst will Georg Dobelmann das Schnellrestaurant in seinem Einkaufszentrum wieder in Schwung bringen, mit klar umrissenen Ideen und einem Mann an Grillblech und Fritteuse, der das Imbissgeschäft von der Pike auf gelernt hat: Martin Brinkmann.