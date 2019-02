Bersenbrück. Bleibt das Wetter so mild wie bislang, könnte die nächste Brutsaison der heimischen Vogelwelt früher beginnen als erwartet. Der Verein der Vogelfreunde Bersenbrück und Umgebung ist vorbereitet.

Ihre Nistkästen in den Bersenbrücker Waldgebieten machten Carmen Tücke, Serge Miel, Siegfried Althaus, Berthold Wehberg, Heinz Wübbold, Sebastian Botha, Thorsten Schröder, Peter Keck und Werner Ahling schon wieder nutzbar. Jedes Jahr im Februar kontrollieren die Vogelfreunde ihre 1993 in den Wäldern „Freude“ und „Hemke“ aufgehängten Vogelnistkästen. Sie werden gesäubert und repariert.



73 Nistkästen zählten sie, 69 für Meisen in unterschiedlicher Bauform, zwei Halbhöhlenkästen, einen Baumläuferkasten und einen Eulenkasten.

Acht Nistkästen verschwunden

Acht Nistkästen sind wahrscheinlich Durchforstungsarbeiten in den Waldgebieten zum Opfer gefallen. Etliche Nisthilfen hatten Eichhörnchen und Spechte vor allem am Einschlupfloch, so stark beschädigt, dass der Verein sie im nächsten Jahr wohl wird austauschen müssen.



Die Nistkästen waren zu 80 Prozent belegt gewesen. Das zeigt, dass noch ein komfortabler Vogelbestand in den Waldgebieten anzutreffen ist, teilen die Vogelfreunde mit. Vor allem Meisenarten wie Blau-, Kohl- und Sumpfmeise hatten die Kästen genutzt, um ihren Nachwuchs großzuziehen. Drei Nester konnten dem Kleiber zugeordnet werden. Nur zwei Nistkästen waren vom Gartenrotschwanz belegt. Einen Nistkasten in der Hemke hatten sich Wespen als Platz für ihr Nest auserkoren.

Der Verein appelliert an alle, ihre Gärten mit Nisthilfen zu bestücken, um der „Wohnungsnot“ in der Vogelwelt zu begegnen. Tipps dazu geben der Vorsitzende Sebastian Botha und jedes andere Vereinsmitglied bei den jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 20 Uhr im Vereinslokal Hilker stattfindenden Vereinsversammlungen. pm

Vor der Brutsaison richteten die „Vogelfreunde Bersenbrück“ ihre Nistkästen in den Stadtwäldern wieder hier. Foto: Vogelfreunde Bersenbrück