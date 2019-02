Bersenbrück/Hanau . Bei den „Tagen der Expansion“, einem Kongress rund um die Entwicklung von Gewerbestandorten, arbeiten die in Hanau ansässige Terragroup und die Westfehling Development GmbH aus Bersenbrück seit zwei Jahren zusammen. Nun gründen beide Unternehmen eine gemeinsame Firma, um ihr erfolgreiches Format auszubauen.

Die neue REE Real-Estate Events GmbH hat ihren Sitz in Hanau. Geschäftsführer sind Stefan Müller-Schleipen von der Terragroup und Thomas Westfehling.

Westfehlings Unternehmen in Bersenbrück bringt Investoren und Gewerbestandorte zusammen. Es arbeitet für kommunale Wirtschaftförderungsgesellschaften und gibt den „Standortführer Deutschland“ heraus, gedruckt und als E-Book. Zu Westfehlings Kunden zählen das Gewerbegebiet Eco-Park bei Cloppenburg, der C-Port am Küstenkanal im Saterland, die Samtgemeinde Dörpen als aufstrebender Wirtschaftsstandort.

„Mit der Unternehmensgruppe Terragroup haben wir einen vielseitig aufgestellten Partner gefunden“, erläutert Westfehling. Die Gruppe bietet unter anderem Ingenieurdienstleistungen an bis zur kompletten Entwicklung von Baugebieten und zur digitalen Stadtentwicklung. Seit zwei Jahren organisieren Westfehling und Terragroup mit der Frankfurt Business-Media und dem FAZ-Fachverlag die „Tage der Expansion“. Im Lufthansa-Konferenzhotel Seeheim-Jugenheim treffen sich Expansionsleiter aus Industrie und Logistik, Wirtschaftsförderung, Investoren aus dem In- und Ausland, gewerbliche Projekt- und Immobilienentwickler mit Vertretern von Kommunen. „Ein spannendes Format“ nennt es Westfehling, hochwertig und für die Kommunen preisgünstiger als etwa ein Stand auf einer Immobilienmesse.

Deshalb bauen die Initiatoren nun aus: Am 6. und 7. Mai findet ihr Ereignis zum ersten Mal zweitägig statt, mit Namen auf der Referentenliste wie Dirk Ahlborn von der Hyperloop Transportation Technologies, die das Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem der Zukunft bauen will, oder Ex-Stern-Chefredakteur Hans Ulrich Jörges. Es gibt eine Abendveranstaltung, auf der die „Söhne Mannheims“ auftreten, Deutschlands unterhaltsamste Rapper. „Allerdings ohne Xavier Naidoo“, bedauert Westfehling.

Zum ersten Mal wird auch ein „Standort-Award“ verliehen, gesponsert vom Bauprojektentwickler Gazeley. Zur Jury gehört Stefan Lennard, Professor an der Business and Information Technology School in Iserlohn und Autor eines Standwerks über Standortmarketing in der Wirtschaftsförderung.

Auf Dauer sollen die Tage der Expansion in eine der großen Immobilienmessen eingebunden werden. Verhandlungen mit Messegesellschaften laufen.

Um Gewerbeflächen und Unternehmensansiedlung geht es bei den „Tagen der Expansion“. Mit einem Partner möchte Thomas Westfehling das Event ausbauen. Foto: Martin Schmitz