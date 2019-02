Ankum. So viel Applaus hat es im Artländer Dom während eines Gottesdienstes selten gegeben. Mehrere hundert Besucher verabschiedeten Ansgar Stolte als leitenden Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp in der Ankumer Pfarrkirche.

Wie ein roter Faden zog sich die hohe Wertschätzung für „ihren Pastor" durch den Abschiedsgottesdienst und anschließend den Empfang in der August-Benninghaus-Schule. „Ich bin froh und dankbar, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Auch wenn dieses anlässlich meiner Verabschiedung geschieht, geht es doch nicht um mich, sondern um die Gemeinschaft mit Jesus Christus und untereinander. Daher ist es mir auch wichtig, dass viele Menschen aus unserer Pfarreiengemeinschaft mitwirken und zu Wort kommen“, eröffnete Stolte das Hochamt.









Fahnen- und Bannerabordnungen von Vereinen und Verbänden, die Lieder des Chors „Hörbar“ und der Frauenschola, die Orgelbegleitung Daniel Kortlands, ausgesuchte Texte und ein zu Herzen gehendes Lied der Erzieherinnen der drei katholischen Kindergärten – dies alles dürfte vielen Besuchern im Gedächtnis bleiben. Am Ende des Festgottesdienstes dankten Anna Herrmann und Christoph Bokel im Namen der Pfarreiengemeinschaft: „Sie waren der Pfarrer, mit der ausdrucksstärksten Artikulation und Gestik bei der Predigt. Sie waren der Pfarrer, der sich in keine Seilschaften verwickeln ließ, sondern sich immer eine eigene und sachliche Meinung bildete. Wir werden Sie sehr, sehr vermissen“, so Anna Herrmann, unter langem Applaus. Der brandet auch mehrfach auf, als Stolte sich einfühlsam bedankte.











Beim Empfang in der Mensa der August-Benninghaus-Schule danach gab es kaum ein Durchkommen. Stolte hatte darum gebeten, auf Abschiedsgeschenke zu verzichten und die Klause St. Anna der Eremitin Maria Anna Leenen zu unterstützen. Doch so ganz ohne kleine aber mit viel Liebe ausgesuchte Präsente wollte man den Seelsorger nicht ziehen lassen. So gab es beispielsweise ein großes Glas mit selbstgeschriebenen guten Wünschen von Gläubigen aus den drei Pfarrgemeinden.









In einer sehr launigen und mit Humor gespickten Verabschiedung sagten viele Weggefährten auf Wiedersehen. Auch hier waren große Sympathie und Dank für die vergangenen „leider nur sechs Jahre“ zu spüren, wie es mehrfach mit Augenzwinkern hieß. Es bedankten sich unter anderem die Bürgermeister Detert Brummer-Bange (Ankum), Markus Frerker (Eggermühlen), Reinhard Wilke (Kettenkamp) und Horst Baier (Samtgemeinde Bersenbrück), Vertreter der Kindergärten, des Ankumer Krankenhauses, das Pastoralteam und viele andere. „Schade, dass er geht. Gut, dass wir ihn hier hatten!“ und „Bleiben Sie so, wie Sie sind“, waren immer wieder zu hören. In diesem Sinne: „Tschüss und alles Gute, Herr Pastor!“