Rieste. Der Bersenbrücker Samtgemeinde-Bürgermeister Horst Baier lehnt eine Mitfinanzierung des Spezial-ÖPNV für Arbeitskräfte in den Niedersachsenpark ab. Er sehe "keinen Bedarf für einen Zuschuss an das neue Konzept durch die Samtgemeinde", teilte der Verwaltungschef in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Entsprechende Pläne der Kreisverwaltung in Osnabrück und der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wigos für drei Extra-Buslinien in das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet bei Rieste und Neuenkirchen-Vörden (unsere Redaktion berichtete) finden damit keinen Zuspruch bei Baier. "Ich finde das Vorgehen des Landkreises sehr unglücklich, über die Presse eine Mitfinanzierung einzufordern, ohne im Vorfeld hierzu eine Abstimmung vorzunehmen und die Details zu erläutern", schreibt der Samtgemeinde-Bürgermeister.





Bei der Kontroverse geht es um einen jährlichen Anteil von 85000 Euro, das ist ein Sechstel der Gesamtsumme. Baier stellt fest, "das vorgestellte Konzept ist der Samtgemeinde nicht bekannt und von den Kosten mangels Informationen nicht nachvollziehbar". Der Aufsichtsratsvorsitzende der Niedersachsenpark GmbH, Georg Schirmbeck, hatte das jedoch zuletzt anders dargestellt. Allen Gesellschaftern – also auch der Samtgemeinde Bersenbrück – seien wesentliche Grundzüge eines solchen Busangebots seit längerer Zeit bekannt, hatte Schirmbeck sinngemäß ausgeführt. Man habe dabei stets an einem Strang gezogen. Der Bürgermeister der Gemeinde Rieste, Sebastian Hüdepohl, äußerte sich ähnlich: "Seit 2015 haben wir in unzähligen Gesprächen das Ziel verfolgt, eine feste Anbindung des Parks an die Region sicherzustellen." Diverse Konzepte seien dazu im Kreise der Niedersachsenpark-Gesellschafter und des Aufsichtsrates diskutiert worden, so Hüdepohl.

Die geplanten Streckenführungen von Osnabrück/Wallenhorst/Engter sowie Bramsche/Alfhausen und Quakenbrück/Bersenbrück (erstellt durch die Planungsgesellschaft Nahverkehr, Planos) haben aber offenbar für Baier im Moment keine Priorität. Er wolle stattdessen in Kürze im Bersenbrücker Samtgemeinderat eine von der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück Nord entwickelte Linie beschließen lassen, kündigte der Bürgermeister an. Diese sehe "einen überwiegend stündlich verkehrenden Taktverkehr von Bersenbrück-Bahnhof über Alfhausen, Rieste-Bahnhof, Niedersachsenpark und Bersenbrück vor" – und orientiere sich nicht überwiegend am Schichtbeginn oder Schichtwechsel in den großen Unternehmen des interkommunalen Gewerbegebiets. In mehr als 60 Betrieben sind hier laut Niedersachsenpark GmbH circa 2500 Menschen beschäftigt.





Bei Kreisrat Winfried Wilkens sorgte die ablehnende Haltung von Baier unterdessen für Erstaunen. "Wenn die Samtgemeinde nicht mitzieht, ist das ein Problem", führte er aus. Es gebe also offenbar raschen Gesprächsbedarf. Der Riester Bürgermeister Hüdepohl lobte unterdessen das vom Landkreis und der Wigos vorgelegte Konzept. "Der Busverkehr ist offen und für alle nutzbar. So kann zeitgleich auch ein immer gefordertes Angebot von Alfhausen zum Bahnhof nach Bramsche realisiert werden. Weiterhin wird eine Verbindung Gehrde-Bersenbrück geschaffen und auch der gesamte Quakenbrücker in Bereich Richtung Süden erschlossen", sagte Hüdepohl.

Neuenkirchen-Vördens Bürgermeister Ansgar Brockmann – ebenfalls Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Park-GmbH – brachte ergänzend die Option eines zentralen Busbahnhofs im Industriegebiet ins Spiel. Dann könne mittelfristig auch für eine Anbindung des im Kreis Vechta sehr erfolgreichen Rufbussystems Moobil+ an die drei Linien aus dem Osnabrücker Land gesorgt werden, so Brockmann.