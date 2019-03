Osnabrück. Seit fast einem Jahr lebt Claudius bei einer Familie in Nortrup. Der junge Mann aus Simbabwe hat sich nicht nur dort, sondern in der gesamten Gemeinde bestens integriert. Nach seinem Au-pair-Aufenthalt bleibt er der Region erhalten.

Seit einigen Monaten lebt Claudius bei den Zurlages in Nortrup, doch wer den 26-Jährigen beim Spielen mit den Kindern oder im Umgang mit den Eltern beobachtet, könnte vermuten, der junge Mann sei schon jahrelang ein festes Mitglied der Familie. "Er ist uns wahnsinnig ans Herz gewachsen", sagt Björn Zurlage. Der Krankenpfleger hat sich vor knapp drei Jahren mit seiner Frau Anja dazu entschieden, Au-pairs aufzunehmen, die ihnen bei verschiedenen Tätigkeiten helfen. "Freunde von uns hatten sehr gute Erfahrungen mit Au-pairs gemacht und uns dann vorgeschlagen, es doch auch mal zu probieren", sagt Anja Zurlage.

Vorteile überwiegen

Sie gibt zwar zu, dass sie sich erst einmal an den Gedanken gewöhnen musste, dass eine zunächst fremde Person im Haus ist. Doch letztlich hätten die möglichen Vorteile gegenüber den anfänglichen Bedenken überwogen. "Anja und ich arbeiten beide in Vollzeit. Da braucht man einfach eine Unterstützung für Zuhause. Vor allem im ländlichen Bereich ist es sonst echt schwierig", sagt Björn Zurlage. Zudem hätten sie die Vorstellung spannend gefunden, Menschen aus verschiedenen Kulturen dadurch kennenzulernen.

Die Erfahrungen, die die Zurlages in den vergangenen Jahren mit ihren Au-pairs gemacht haben, sind ausnahmslos positiv. Claudius, der aus Simbabwe stammt, ist bereits der dritte Au-pair, den die Nortruper bei sich aufgenommen haben. Vor ihm blieben bereits ein Mann aus Florida und eine junge Frau aus Ecuador für zwölf Monate bei der Familie.



Sie waren echte Glücksfälle und eine Bereicherung für uns. Alles lief glatt! Björn Zurlage

Auf einer Online-Plattform sucht die Familie nach passenden Au-pairs. Bevor sich beide Parteien entscheiden, ob die Konstellation passen würde, lernen sie sich erstmal genauer kennen – zum Beispiel beim Skypen. "Wenn man merkt, dass es nicht laufen würde, dann nimmt man halt Abstand davon", so Anja Zurlage. Bei Claudius habe die Familie sofort ein gutes Gefühl gehabt, sagt sie weiter. Seit April lebt der junge Mann in Nortrup. Seine Aufgaben sind sehr vielfältig: Er weckt die vier Kinder, macht ihnen Frühstück und fährt sie zur Schule. Er hilft ihnen bei den Hausaufgaben, kocht für sie das Mittagessen, bringt sie zum Sport und abends ins Bett und übernimmt auch weitere Tätigkeiten, die im Haushalt so anfallen. "Ich mache all das, was normalerweise Eltern machen", sagt der 26-Jährige. Für die Zurlages ist der junge Mann eine enorme Unterstützung, so Björn Zurlage. "Wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, können wir dadurch auch erstmal etwas Luft holen. Claudius hat alles im Griff", sagt der Krankenpfleger.

Dem 26-Jährigen, der bereits in Simbabwe angefangen hatte, deutsch zu lernen, gefällt es auch in der neuen Umgebung. "Deutschland ist sehr schön - und die Familie echt nett", sagt er. Nur eines störe ihn an der neuen Umgebung: das Wetter. "Es gibt hier viel Regen", sagt er und lacht. Dass er sich hier so wohlfühlt, hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass er sich auch schon ein Leben außerhalb der Arbeit aufbauen konnte. Beim SV Nortrup spielt er in einer Fußballmannschaft, mit vielen seiner Teamkollegen sei er eng befreundet, sagt er. "Sie nehmen Claudius zu vielen Veranstaltungen mit, sodass er bestens integriert ist", betont auch Björn Zurlage.



Wie ein Familienmitglied

Bei den Zurlages wird er schon längst wie ein Familienmitglied behandelt. "Die ganzen Verwandten gehen sehr offen mit ihm um. Er ist auch bei jeder Familienfeier dabei", so Anja Zurlage. Eigentlich endet sein Jahr als Au-pair Ende März. Doch Claudius bleibt noch bis Ende Juli in der Familie. Aus gutem Grund: Denn im August beginnt seine Ausbildung bei der Bäckerei Herkenhoff in Badbergen. Die Liebe zum Backen hat er in den vergangenen Monaten entdeckt. "Wir backen unser Brot selbst. Claudius hat dabei immer sehr interessiert zugeschaut", sagt Anja Zurlage. Der Ausbildungsplatz sei für den Afrikaner eine große Chance:

Als Bäcker kann man auf der ganzen Welt arbeiten. Anja Zurlage

In Simbabwe dagegen ist die Arbeitslosigkeit recht hoch - laut Schätzungen liegt sie sogar bei knapp 95 Prozent. Hinzu kommen Korruption und Misswirtschaft. Dennoch ist es für Claudius denkbar, später einmal in sein Heimatland zurückzukehren. "Ich liebe Simbabwe. Dort leben meine Familie und meine Freunde", sagt er. Doch zuvor freut er sich erstmal auf seine Azubi-Stelle in Badbergen.

Ein Problem muss er allerdings noch bis August lösen: Der junge Mann sucht eine bezahlbare Unterkunft in der Gemeinde. Möglicherweise, so hoffen die Zurlages, könnte Claudius dort wieder in einer netten Familie unterkommen und dieser dann ebenfalls im Haushalt helfen. Nach den positiven Erfahrungen, die die Nortruper in den vergangenen Jahren mit Au-pairs gemacht haben, sind sie für die Zeit ab August wieder auf der Suche nach einer Unterstützung im Haus. Und, so wünscht es sich die Familie, könnte sich diese Person als ein ähnlicher Glücksfall herausstellen, wie es Claudius getan hat.