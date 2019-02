Bersenbrück. Nach einem Kreisel-Unfall in Bersenbrück sucht die Polizei den Fahrer des Unfallwagens.

Am späten Sonntagabend war es an einem Kreisverkehr auf der B 68 in Bersenbrück zu dem Unfall gekommen. Zeugen meldeten sich nach Angaben der Polizei bei der Bersenbrücker Wache. Sie hatten ein Auto entdeckt, das am Rande des Kreisverkehrs einen Wildschutzzaun durchbrochen hatte und in der Böschung zum Stehen gekommen war.



Streifenbeamte entdeckten das Fahrzeug, der Fahrer hatte sich allerdings aus dem Staub gemacht. Spuren zeigten der Polizei zufolge, dass das Fahrzeug aus Alfhausen kommend seitlich über den Kreisverkehr geschlittert war. Am Auto sei ein Totalschaden entstanden. Der Innenraum sei allerdings wenig beschädigt gewesen, so dass der Fahrer den Unfall womöglich unverletzt überstanden hat. Er wird nun gesucht.