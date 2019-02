Bersenbrück: Jugendreise nach Ruma und Novi Sad in Serbien CC-Editor öffnen

Quirliges Balkanstädtchen: Der Verein "Brücken bauen" lädt Jugendliche ein, Ruma in Serbien kennzulernen. Foto: Lena Stangenberg

Bersenbrück. Der Verein „Brücken bauen“ lädt Jugendliche ein, vom 14. bis 19. Juli die Stadt Ruma in Serbien in einem Jugendaustausch kennenzulernen. Zum Programm gehört ein zweitägiger Aufenthalt in Novi Sad, 2019 europäische Jugendhauptstadt.