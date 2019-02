Gehrde. Die Gemeinde Gehrde verzichtet auf die geplante Nahwärmeversorgung im neuen Baugebiet auf dem Felleckenesch. Fehler in der Vergabe hätten andernfalls zu monatelangen Verzögerungen führen können.

Der Gemeinderat habe den Entschluss am Donnerstagabend im nichtöffentlichen Teil einer kurzfristig angesetzten Ratssitzung gefasst, berichtet am Freitag Günther Voskamp. Der Bürgermeister sieht seine Gemeinde falsch beraten. Man sei davon ausgegangen, dass ein förmliches Ausschreibungsverfahren nicht nötig sei. Es hieß vielmehr, das Auswahlverfahren laufe ähnlich einem Interessenkundgebungsverfahren. Nicht die Gemeinde trete nämlich in direkte vertragliche Beziehung zum Anbieter. Vielmehr schließe der Verträge mit den Abnehmern im Baugebiet.

Mithilfe eines Unternehmens für Energietechnik seien Auswahlkriterien festgelegt worden und die Angebote nach diesen Kriterien bewertet worden. Am besten hatte in dieser Auswahl die Hase-Energie GmbH abgeschnitten. Es habe sich aber herausgestellt, dass eine förmliche Ausschreibung unumgänglich gewesen wäre. Damit bestehe die Gefahr, dass unterlegene Mitbieter die Vergabe anfechten könnten. Die Erschließung des Baugebietes würde zum Stillstand kommen.

Der Gemeinderat habe nach Alternativen gesucht, um die Nahwärmeversorgung trotzdem zu verwirklichen. So sei eine Klausel im Kaufvertrag für die Baugrundstücke im Gespräch gewesen, die die Käufer zum Anschluss an das Wärmenetz verpflichtet hätte.

Baier wollte Ausschreibung

Doch eine solche Klausel sei ebenfalls rechtlich anfechtbar, so Voskamp. Die einzige Möglichkeit, die Nahwärmeversorgung verbindlich zu machen, sei die Baugebietssatzung. Doch eine Änderung der Satzung hätte ein Verfahren vorausgesetzt, das das Baugebiet um mindestens ein halbes Jahr verzögert hätte.

Das neue Baugebiet soll die Gehrder Eschsiedlung nach Südwesten erweitern. Die Erschließung ist angelaufen. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein, so Voskamp. Voraussichtlich Anfang Juni sollen die Bauherren loslegen können. Für die 33 Parzellen geben es etwa 40 bis 45 Interessenten. Sie sollen in Kürze zu einer Versammlung eingeladen werden und dort Näheres erfahren.

Samtgemeindebürgermeister Horst Baier betont, dass die Verwaltung der Samtgemeinde Bersenbrück keinesfalls für die falsche Beratung der Gemeinde Gehrde verantwortlich zu machen sei. Er persönlich habe vielmehr Voskamp gegenüber den Standpunkt vertreten, dass er eine Ausschreibung für unumgänglich halte. Außerdem habe er einen Fachmann als Berater empfohlen. Der jedoch, bedauert Voskamp, sei zum entscheidenden Zeitpunkt in Urlaub und nicht zu erreichen gewesen.