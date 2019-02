Rieste. Auf drei zusätzlichen Buslinien zum gewöhnlichen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sollen demnächst gezielt Arbeitnehmer in den Niedersachsenpark bei Rieste und Neuenkirchen-Vörden gebracht werden. Pro Jahr werden 500000 Euro in die Maßnahme investiert.

Die Hälfte der Summe sollen Unternehmen aus dem interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet beisteuern. Entsprechende Zusagen liegen offenbar vor.

Der andere Teil komme paritätisch aus Töpfen der öffentlichen Hand (Landkreis und wahrscheinlich Samtgemeinde Bersenbrück) sowie der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, erklärten Kreisrat Winfried Wilkens und Wigos-Geschäftsführer Siegfried Averhage auf Anfrage unserer Redaktion. Zudem bestätigten sie eine von der Planungsgesellschaft Nahverkehr (Planos) entwickelte Linienführung mit den Startpunkten Osnabrück, Bramsche und Quakenbrück. Ziel ist immer der aufstrebende Niedersachsenpark, in dem unter anderen der Landmaschinenhersteller Grimme, der Sportartikelgigant Adidas und die Imperial Chemical Logistics GmbH (Gefahrstofflager) in den vergangenen Jahren größere Niederlassungen errichtet haben.





Es handele sich um einen "Spezial-ÖPNV für Arbeitskräfte", der zwei Jahre lang erprobt werden solle, erläuterten Wilkens und Averhage in Gegenwart der beiden Niedersachsenpark-GmbH-Vertreter Uwe Schumacher (Geschäftsführer) und Georg Schirmbeck (Aufsichtsratsvorsitzender). Insbesondere zu Schichtanfangs- und Schichtwechselzeiten der großen Betriebe sollen die Busse jeweils aus allen drei Himmelsrichtungen im Industriegebiet ankommen - zu 6 Uhr, 7 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr und 22 Uhr. Die Beschäftigten können dieses ÖPNV-Angebot aber nicht nur für die Anfahrt zur Arbeitsstelle nutzen, sondern auch für den Rückweg.

Beim Blick in das Konzept der Planos wird deutlich: Jede Linie wird rund 20 Haltepunkte auf dem Weg von und nach Rieste anfahren. Bereits bestehende Bushaltestellen werden dabei genutzt. Strecke 1 führt demnach von Osnabrück über Wallenhorst, Engter, Lappenstuhl (L78) und Vörden zum Zielort. Linie 2 beginnt in Bramsche und verläuft entlang der Bundesstraße 68 bis Alfhausen. Von dort geht es vorbei am Alfsee und durch Rieste bis in den Park. Route 3 steuert von Quakenbrück über Badbergen, Gehrde und Bersenbrück (Bahnhof) die Hallen von Adidas & Co. an.





Anzeige Anzeige

Der ÖPNV ist nicht kostenlos, auch wenn die genauen Modalitäten noch final zu klären sind. In vielen Fällen dürften jedoch die Arbeitgeber die Ticketkosten übernehmen und die Fahrkarten an die Beschäftigten ausgeben, glaubt Siegfried Averhage. "Die Überlegungen für ein solches Busangebot in der weitläufigen Region gibt es schon seit mehreren Jahren. Die Personalsituation auf dem Arbeitsmarkt und die Frage der Mobilität vieler Arbeitskräfte sind die bestimmenden Aspekte", erläuterte der Wigos-Geschäftsführer. Ein zentrales Anliegen sei es deshalb, für die zahlreichen Beschäftigten "annehmbare Verkehrsverbindungen anzubieten".

Weil die Busse aber auch von Personen genutzt werden können, die nicht im Niedersachsenpark arbeiten, sondern beispielsweise im neuen Gewerbegebiet an der Landesstraße in Engter beschäftigt sind oder ausgebildet werden (u.a. bei Leiber, Dallmann, Heytex, Kohl), dürfte das Interesse an diesem neuen ÖPNV-Angebot noch einmal steigen. "Es soll schnellstmöglich losgehen, wahrscheinlich noch im ersten Halbjahr 2019", sagte Kreisrat Wilkens. Gespräche mit mehreren Busunternehmern seien bereits erfolgreich geführt worden. Nach einer Probephase von zwei Jahren wollen alle Verantwortlichen dann analysieren, ob der Spezial-ÖPNV für Arbeitskräfte "ein Modell auf Dauer" ist, so Wilkens.





Zusammen mit Averhage und den Niedersachsenpark-GmbH-Vertretern Schumacher und Schirmbeck geht Wilkens davon aus, dass sich auch die Samtgemeinde Bersenbrück mit etwa 17 Prozent an den jährlichen Gesamtkosten von 500000 Euro beteiligen wird. "Für die Entwicklung des Niedersachsenparks ist dieser Spezial-ÖPNV von entscheidender Bedeutung. Im Kreis unserer Park-Gesellschafter war das immer eine einvernehmliche Haltung", betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Schirmbeck gegenüber unserer Redaktion. Gleichzeitig dankte der frühere Bundestagsabgeordnete ausdrücklich der Planos ("mit großer Sachkenntnis gemacht") für das vorgelegte Konzept. Geschäftsführer Schumacher nannte das Gesamtvorhaben unterdessen "eine große Verbesserung".