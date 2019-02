Ankum. Im Wald um die Försterei Westerholte hämmert der Specht an diesem kalten Spätwintermorgen und macht Lust auf Frühling. Die Haustür des alten Forsthauses steht weit offen. Tischler sind am Werk, Schutthaufen liegen vor der Tür. Drinnen ist es ähnlich kalt wie draußen. Anne Wittenberg, die neue Revierförsterin, ist mitten im Einzugsstress - am Vortag ist sie mit ihrem Freund eingezogen.

Als sie vor einigen Wochen als Nachfolgerin von Revierförster Hermann Böhnisch die Försterei Maiburg übernahm, wird sich wohl so manch einer die Augen gerieben haben. Denn die zierliche 27-jährige entspricht so gar nicht dem seit Generationen vertrauten Bild des Försters, den sie selbst lachend so beschreibt: „Groß, stark, mit Bart und Dackel.“

Anne Wittenberg repräsentiert eine neue Generation gut ausgebildeter Forstleute, die in der aktuellen Pensionswelle zum Zuge kommen. „Der Wunsch, Försterin zu werden hat sich bei mir in der Jugend entwickelt - mein Traum ist jetzt wirklich wahr geworden.“

Ländlich aufgewachsen im Schaumburger Land, ließ sich Anne Wittenberg vom grünen Daumen ihres Vaters anstecken: „Aus jedem Urlaub haben wir früher eine Pflanze mitgebracht, Tomaten oder etwa Feigen, die wir dann zu Hause weiterkultiviert haben. Auch die Obstbäume auf der Streuobstwiese bei uns zu Haus haben mein Vater und ich veredelt, so dass mehrere Obstsorten darauf wuchsen.“

„Eigentlich wollte ich Gärtnerin werden"

Noch heute ist die Jungpflanzenkultur im Wald Wittenbergs große Leidenschaft. „Eigentlich wollte ich ja immer Gärtnerin werden, bis ich in der 10. Klasse mein 14-tägiges Berufspraktikum beim Förster gemacht habe. Danach war das mein berufliches Ziel. Zudem haben mich die Teilnahme an Gemeinschaftsjagden und der Ansitz mit erfahrenen Jägern für die Jagd begeistert,“ erzählt sie.

Anne Wittenberg geht entschlossen vor: Mit 17 wird parallel zum Führerschein der Jagdschein gemacht. Die Eltern unterstützen die Tochter bei ihrem Vorhaben, übernehmen Fahrdienste bei den Jagden. Nach dem Abitur und "Work and Travel" in Kanada und Neuseeland, absolviert Anne Wittenberg ein dreimonatiges forstliches Praktikum in Bückeburg bei der Fürstlichen Hofkammer und studiert anschließend Forstwirtschaft in Göttingen. „Besonders die Waldbau-Vorlesungen“, erzählt sie, „und Praktika in vielen sehr unterschiedlich bewirtschafteten Wäldern haben meine Begeisterung für eine naturgemäße Waldbewirtschaftung geweckt.“

Während des Studiums kommt Erle dazu, eine Alpenländische Dachsbracke und treue Gefährtin. In ihrer Bachelor-Arbeit analysiert Anne Wittenberg über GPS-Daten die Aktivität von Stöberhunden auf Bewegungsjagden. Den 18-monatigen Vorbereitungsdienst absolviert die Försterin in einem Laubholz-Revier im Vorharz.



Anzeige Anzeige

Waldumbau für den Klimawandel

Seit 2017 ist Anne Wittenberg bei den Niedersächsischen Landesforsten angestellt und leitet seit dem 1. Januar dieses Jahres die Revierförsterei Maiburg. Das Revier ist mit 2384 Hektar Landes- und Betreuungswald das größte im Forstamt Ankum. Es erstreckt sich vom Dümmer über Damme und Bersenbrück bis nach Fürstenau.

Auf die junge Försterin warten zahleiche Herausforderungen: „Der Borkenkäfer setzt den Fichten seit dem trockenen Sommer enorm zu. Das zeigt, wie dringend der Waldumbau im Zuge des Klimawandels ist. Wir brauchen Bäume, die sich an zunehmende Wärme und Trockenheit anpassen können. Hier kommen zunehmend Douglasien, Eichen, Tannen aber auch unsere bekannten Fichten ins Spiel.“ In der Maiburg liegt Wittenberg besonders die Sanierung des in die Jahre gekommenen Vosspäddken-Rundweges am Herzen.

Fragt man Anne Wittenberg, was ihr besonders an ihrem Beruf gefällt, braucht sie nicht lange zu überlegen: „ Jeder Tag in meinem Beruf ist anders, vielfältig und selbstorganisiert. Ich lerne nie aus und freue mich darauf artenreiche, gemischte Wälder zu gestalten, die für zukünftige Generationen Bestand haben.“